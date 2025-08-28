Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Кубок Английской лиги
Гримсби
27.08.2025 22:00 – FT 2 : 2
12 : 11 Серия пенальти Серия пенальти
Манчестер Юнайтед
Кубок английской лиги
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4

Гримсби сотворил сенсацию, переиграв красных дьяволов в серии пенальти

Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами Гримсби и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Бланделл Парк. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, поэтому все решилось в серии пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11-метровые точнее пробили хозяева – 12:11. Гримсби сотворил сенсацию и пробился в следующий раунд турнира.

Гримси в первом тайме забил красным дьяволам дважды и повел 2:0. Во второй 45-минутке гостям все же удалось отыграться благодаря голам Бриана Мбемо и Гарри Магуайра, однако подопечные Рубена Аморима все равно с позором вылетели.

Ман Юнайтед впервые с 2014 года вылетел с Кубка лиги во втором круге. Манкунианцы в 2023 выиграли трофей этих соревнований, а затем ни разу не проходили дальше четвертьфинала.

Манчестер Юнайтед еще не одержал ни одной победы в новом сезоне. В первых двух турах АПЛ команды уступила Арсеналу и сыграла вничью с Фулхэмом.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/32 финала, 27 августа

Гримсби – Манчестер Юнайтед – 2:2 (пен. 12:11)

Голы: Вернем, 22, Уоррен, 30 – Мбемо, 75, Магуайр, 89

Гримсби: Николас Колган, Кристи Пим, Тайрелл Уоррен, Джейден Суини, Харви Роджерс (Рис Стаунтон, 79), Кэмерон МакДжаннетт, Джордж МакИчерн (Кларк Одуор, 73), Дарраг Бернс, Эван Кури, Киран Грин (Геза Тури, 64), Кэмерон Гарднер (Джейз Кабиа, 73), Чарльз Вернам (Генри Браун, 64)

Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Эйден Хэвен (Мэйсон Маунт, 65), Тайлер Фредриксон (Бруну Мигель Фернандеш, 46), Патрик Доргу (Брайан Мбемо, 46), Диогу Далот, Гарри Магуайр, Мануэль Угарте (Матейс де Лигт, 46), Кобби Мейну, Амад Диалло (Джошуа Зиркзее, 82), Матеус Кунья, Беньямин Шешко

Предупреждения: Эван Кури (87), Кэмерон МакДжанетт (88) – Тайлер Фредриксон (36), Джошуа Зиркзее (87)

По теме:
МЮ впервые проиграл в Кубке лиги команде четвертого по силе дивизиона
Гарри Кейн сыграл свой 99-й матч за Баварию во всех турнирах
Эвертон прошел дальше в Кубке лиги. Алькарас забил, Миколенко сыграл 87 мин
Бриан Мбемо Гарри Магуайр Гримсби Таун Манчестер Юнайтед Кубок английской лиги по футболу пенальти серия пенальти Рубен Аморим
Перший Серед Рівних
Гримсби играл лучше и умнее и заслужил проход. МЮ играли в основном простой навесбол. Спаслись в конце матча, повезло + соперник подсел физически. Не было видно на поле что команды разделяет целых три дивизиона. Конечно Амориму пора. Давно-давно пора.
Ответить
+2
volf2020
Аморим давай досвідос
Ответить
+1
VovanSidorovi4
Завтра тебя уволят
Ответить
+1
sahka1981
Відігралися, як Колос у кубку...
Ответить
+1
ТвояМамка
ха-ха
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
Братья из Гримсби посрамили волосатого шарлатана в очередной раз
Ответить
0
OKs100
Уровень 4-й английской лиги, если не учитывать Динамо и Шахтер, очень близок к УПЛ. Так что не такому уж и слабому клубу проиграл МО, таким клубам проигрывать не стыдно.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Maxcrimea10
Бачити, як мiсцевий пивзавод заслужено проходить мажорiв - безцiнно)
Ответить
0
