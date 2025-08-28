Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4

27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами Гримсби и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Бланделл Парк. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, поэтому все решилось в серии пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11-метровые точнее пробили хозяева – 12:11. Гримсби сотворил сенсацию и пробился в следующий раунд турнира.

Гримси в первом тайме забил красным дьяволам дважды и повел 2:0. Во второй 45-минутке гостям все же удалось отыграться благодаря голам Бриана Мбемо и Гарри Магуайра, однако подопечные Рубена Аморима все равно с позором вылетели.

Ман Юнайтед впервые с 2014 года вылетел с Кубка лиги во втором круге. Манкунианцы в 2023 выиграли трофей этих соревнований, а затем ни разу не проходили дальше четвертьфинала.

Манчестер Юнайтед еще не одержал ни одной победы в новом сезоне. В первых двух турах АПЛ команды уступила Арсеналу и сыграла вничью с Фулхэмом.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/32 финала, 27 августа

Гримсби – Манчестер Юнайтед – 2:2 (пен. 12:11)

Голы: Вернем, 22, Уоррен, 30 – Мбемо, 75, Магуайр, 89

Гримсби: Николас Колган, Кристи Пим, Тайрелл Уоррен, Джейден Суини, Харви Роджерс (Рис Стаунтон, 79), Кэмерон МакДжаннетт, Джордж МакИчерн (Кларк Одуор, 73), Дарраг Бернс, Эван Кури, Киран Грин (Геза Тури, 64), Кэмерон Гарднер (Джейз Кабиа, 73), Чарльз Вернам (Генри Браун, 64)

Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Эйден Хэвен (Мэйсон Маунт, 65), Тайлер Фредриксон (Бруну Мигель Фернандеш, 46), Патрик Доргу (Брайан Мбемо, 46), Диогу Далот, Гарри Магуайр, Мануэль Угарте (Матейс де Лигт, 46), Кобби Мейну, Амад Диалло (Джошуа Зиркзее, 82), Матеус Кунья, Беньямин Шешко

Предупреждения: Эван Кури (87), Кэмерон МакДжанетт (88) – Тайлер Фредриксон (36), Джошуа Зиркзее (87)

