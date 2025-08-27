27 августа проходит матч 1/32 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами Гримсби и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на стадионе Бланделл Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 30-й минуте хозяева сделали счет 2:0 благодаря голам Чарльза Вернема и Тайрелла Уоррена.

Ворота красных дьяволов защищает камерунец Андре Онана.

Гримсби в этом сезоне выступает во Второй лиги Англии – четвертый дивизион страны.

❗️ ВИДЕО. Манчестер Юнайтед пропустил два гола от команды четвертого дивизиона

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine