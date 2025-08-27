ВИДЕО. Манчестер Юнайтед пропустил два гола от команды четвертого дивизиона
Гримсби повел со счетом 2:0 против красных дьяволов в матче Кубка лиги Англии
27 августа проходит матч 1/32 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами Гримсби и Манчестер Юнайтед.
Коллективы играют на стадионе Бланделл Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 30-й минуте хозяева сделали счет 2:0 благодаря голам Чарльза Вернема и Тайрелла Уоррена.
Ворота красных дьяволов защищает камерунец Андре Онана.
Гримсби в этом сезоне выступает во Второй лиги Англии – четвертый дивизион страны.
❗️ ВИДЕО. Манчестер Юнайтед пропустил два гола от команды четвертого дивизиона
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер – о бое Дэвис – Пол
Ответный поединок Q4 ЛЕ состоится 28 августа и начнется в 21:00 по Киеву