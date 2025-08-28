Гримсби – Ман Юнайтед – 2:2 (пен. 12:11). Позор дьяволов. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка лиги Англии
27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами Гримсби и Манчестер Юнайтед.
Поединок прошел на стадионе Бланделл Парк. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, поэтому все решилось в серии пенальти.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
11-метровые точнее пробили хозяева – 12:11. Гримсби сотворил сенсацию и пробился в следующий раунд турнира.
Кубок английской лиги 2025/26. 1/32 финала, 27 августа
Гримсби – Манчестер Юнайтед – 2:2 (пен. 12:11)
Голы: Вернем, 22, Уоррен, 30 – Мбемо, 75, Магуайр, 89
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал слухи о конфликте с лидером команды
Клубы хотят финализировать соглашение в ближайшие часы