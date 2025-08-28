Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гримсби – Ман Юнайтед – 2:2 (пен. 12:11). Позор дьяволов. Видео голов
Кубок английской лиги
28 августа 2025, 09:17 |
186
0

Гримсби – Ман Юнайтед – 2:2 (пен. 12:11). Позор дьяволов. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка лиги Англии

28 августа 2025, 09:17 |
186
0
Гримсби – Ман Юнайтед – 2:2 (пен. 12:11). Позор дьяволов. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

27 августа состоялся матч 1/32 финала Кубка английской лиги 2025/26 между командами Гримсби и Манчестер Юнайтед.

Поединок прошел на стадионе Бланделл Парк. Основное время игры завершилось со счетом 2:2, поэтому все решилось в серии пенальти.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11-метровые точнее пробили хозяева – 12:11. Гримсби сотворил сенсацию и пробился в следующий раунд турнира.

Кубок английской лиги 2025/26. 1/32 финала, 27 августа

Гримсби – Манчестер Юнайтед – 2:2 (пен. 12:11)

Голы: Вернем, 22, Уоррен, 30 – Мбемо, 75, Магуайр, 89

Видеообзор матча

По теме:
ВИДЕО. Реакция фанатов Гримсби Таун на победу над Ман Юнайтед
Ириски рискнули здоровьем Миколенко? Раннее возвращение и угроза рецидива
Шаповал стал автором одного из самых быстрых дублей с пенальти в УПЛ
Манчестер Юнайтед Гримсби Таун пенальти Рубен Аморим серия пенальти Кубок английской лиги по футболу видео голов и обзор Гарри Магуайр Бриан Мбемо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
Футбол | 27 августа 2025, 19:47 6
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»

Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал слухи о конфликте с лидером команды

Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Футбол | 28 августа 2025, 07:44 27
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги

Клубы хотят финализировать соглашение в ближайшие часы

Все участники Лиги Чемпионов, серебро Магучих, позор МЮ, спасение Баварии
Футбол | 28.08.2025, 08:51
Все участники Лиги Чемпионов, серебро Магучих, позор МЮ, спасение Баварии
Все участники Лиги Чемпионов, серебро Магучих, позор МЮ, спасение Баварии
Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 28.08.2025, 07:00
Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Динамо – Маккаби. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Футбол | 27.08.2025, 11:07
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Ротань подпишет в Полесье двух экс-игроков Динамо и бразильца из Вест Хэма
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре
Лига будет с Пафосом. Жажа все решил: Црвена Звезда споткнулась на Кипре
26.08.2025, 23:59 49
Футбол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
Хаби Алонсо запланировал революцию в воротах Реала. Куртуа очень зол
27.08.2025, 07:15 7
Футбол
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 3-го тура женского чемпионата мира по волейболу
26.08.2025, 23:55
Волейбол
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
Украина разгромила аутсайдера и вышла в плей-офф ЧМ по волейболу
26.08.2025, 17:12 1
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
ОФИЦИАЛЬНО. В штабе Динамо новый тренер. Клуб назвал его полномочия
26.08.2025, 12:35 67
Футбол
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
Магучих с 2.02 м стала второй в финале Бриллиантовой лиги, Левченко – 4-я
27.08.2025, 19:15 17
Другие виды
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
Шахтер установил ценник 50 млн евро за лидера. Он отказался играть за клуб
27.08.2025, 07:46 16
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 85
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем