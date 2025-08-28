Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рубен АМОРИМ: «Всем понятно, что произошло. Уже все ясно»
28 августа 2025, 02:08
Рубен АМОРИМ: «Всем понятно, что произошло. Уже все ясно»

Португальский наставник «Манчестер Юнайтед» в шоке от поражения

Рубен АМОРИМ: «Всем понятно, что произошло. Уже все ясно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал вылет команды из Кубка английской лиги. «Красные дьяволы» уступили четвертольговой команде «Гримсби» (2:2, по пенальти - 11:12).

«Я думаю, что очень ясно, что они показали, поэтому давайте двигаться дальше с этого дня, и, по моему мнению, всем стало понятно, что произошло сегодня.

То, как мы начали игру без интенсивности, вся идея прессинга – мы были полностью растеряны, и именно поэтому, по моему мнению, они так четко проявили себя», – прокомментировал Аморим.

Болельщики в соцсетях отмечают, что игроки сами дают понять Амориму, что ему пора уйти.

Манчестер Юнайтед сенсационно вылетел из Кубка английской лиги.

Манчестер Юнайтед Гримсби Таун пенальти Рубен Аморим серия пенальти Кубок английской лиги по футболу Гарри Магуайр
Александр Сильченко
