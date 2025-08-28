Рубен АМОРИМ: «Всем понятно, что произошло. Уже все ясно»
Португальский наставник «Манчестер Юнайтед» в шоке от поражения
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал вылет команды из Кубка английской лиги. «Красные дьяволы» уступили четвертольговой команде «Гримсби» (2:2, по пенальти - 11:12).
«Я думаю, что очень ясно, что они показали, поэтому давайте двигаться дальше с этого дня, и, по моему мнению, всем стало понятно, что произошло сегодня.
То, как мы начали игру без интенсивности, вся идея прессинга – мы были полностью растеряны, и именно поэтому, по моему мнению, они так четко проявили себя», – прокомментировал Аморим.
Болельщики в соцсетях отмечают, что игроки сами дают понять Амориму, что ему пора уйти.
Манчестер Юнайтед сенсационно вылетел из Кубка английской лиги.
