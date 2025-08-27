Что такое криптонит: 37-летняя немка выбила нейтральную 17-ю ракетку с USO

37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (WTA 52) вышла во второй раунд Открытого чемпионата США 2025.

В первом круге немка в трех сетах одолела «нейтральную» 17-ю ракетку мира Диану Шнайдер за 2 часа и 34 минуты.

US Open 2025. 1/64 финала

Лаура Зигемунд (Германия) – Диана Шнайдер [20] – 7:6 (7:3), 2:6, 6:3

Зигемунд провела третье очное противостояние против Шнайдер в одиночном разряде и добыла третью победу. Кроме того, Лаура четыре раза пересекались с Дианой в парном разряде и также выиграла все матчи.

Зигемунд прервала винстрик Шнайдер, который составлял четыре поединка. До старта US Open Диана взяла трофей пятисотника в мексиканском городе Монтеррей.

Следующей соперницей Зигемунд будет победительница матча Анастасия Захарова – Элина Аванесян.

Getty Images/Global Images Ukraine

