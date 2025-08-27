Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Что такое криптонит: 37-летняя немка выбила нейтральную 17-ю ракетку с USO
US Open
27 августа 2025, 01:55 |
126
1

Что такое криптонит: 37-летняя немка выбила нейтральную 17-ю ракетку с USO

На старте мейджора в Нью-Йорке Лаура Зигемунд снова обыграла Диану Шнайдер

27 августа 2025, 01:55 |
126
1
Что такое криптонит: 37-летняя немка выбила нейтральную 17-ю ракетку с USO
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаура Зигемунд

37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (WTA 52) вышла во второй раунд Открытого чемпионата США 2025.

В первом круге немка в трех сетах одолела «нейтральную» 17-ю ракетку мира Диану Шнайдер за 2 часа и 34 минуты.

US Open 2025. 1/64 финала

Лаура Зигемунд (Германия) – Диана Шнайдер [20] – 7:6 (7:3), 2:6, 6:3

Зигемунд провела третье очное противостояние против Шнайдер в одиночном разряде и добыла третью победу. Кроме того, Лаура четыре раза пересекались с Дианой в парном разряде и также выиграла все матчи.

Зигемунд прервала винстрик Шнайдер, который составлял четыре поединка. До старта US Open Диана взяла трофей пятисотника в мексиканском городе Монтеррей.

Следующей соперницей Зигемунд будет победительница матча Анастасия Захарова – Элина Аванесян.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Защита трофея началась: Синнер разгромил чеха в первом раунде US Open 2025
Костюк провела 50-й матч на турнирах Grand Slam. Сколько побед у Марты?
ФОТО. Как это было: Костюк одолела Бултер в матче 1/64 финала US Open 2025
Лаура Зигемунд Диана Шнайдер US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Футбол | 26 августа 2025, 14:53 35
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко
Список Реброва: два дебютанта, больше проблемных мест и без Ярмоленко

Валерий Василенко – о выборе наставника сборной Украины на старт отбора ЧМ-2026

Марта Костюк – Кэти Бултер. Победа на старте US Open. Видеообзор матча
Теннис | 26 августа 2025, 23:10 1
Марта Костюк – Кэти Бултер. Победа на старте US Open. Видеообзор матча
Марта Костюк – Кэти Бултер. Победа на старте US Open. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025

Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Бокс | 26.08.2025, 08:36
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Теннис | 26.08.2025, 19:48
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Единственная украинка в 1/32 финала: Костюк успешно стартовала на US Open
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Футбол | 26.08.2025, 19:02
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Замена Шовковскому. Динамо был предложен иностранный специалист
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
introvert
Так, браво бабульці Зігемунд, підсмажила порося, вчергове потішила осушкою боліт. Підстрахувала бабульку Марію, яка спотикнулася об іншу Марію. Але не бабульками єдиними будуть сьогодні тішитися бюргери за пивом. Я хочу передусім привітати нашу Єву, яка в паралельному матчі перемогла британку з бубликом, і про перемогу якої сайт чомусь повідомити посоромився.
Молодчинка, Лисенятко! Прогрес у грі видно неозброєним оком. Пора тобі ставити на місце бідолашних стареньких Зі і Ма (ЗіМа близько, тож все на МаЗі) і повертати собі звання першої ракетки Дойчланда. Бо якось воно незручно - поступатися парочці, яка майже в матері годиться))
Так, голими руками цих бабульок не візьмеш, але, як показав сьогоднішній день, київський характер - страшна сила))
Ответить
0
Популярные новости
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
Свитолина потерпела неожиданное поражение на старте US Open 2025
26.08.2025, 03:23 47
Теннис
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
Рой ДЖОНС: «Усик? Этот бой – просто ад, ему не нужно с ним драться»
25.08.2025, 03:27
Бокс
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
25.08.2025, 00:07 1
Теннис
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 6
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
Хаби АЛОНСО: «Он уникальный игрок, я рад его видеть снова»
25.08.2025, 03:56
Футбол
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
26.08.2025, 09:12 82
Футбол
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
25.08.2025, 04:03 5
Футбол
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
25.08.2025, 01:38 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем