Что такое криптонит: 37-летняя немка выбила нейтральную 17-ю ракетку с USO
На старте мейджора в Нью-Йорке Лаура Зигемунд снова обыграла Диану Шнайдер
37-летняя немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (WTA 52) вышла во второй раунд Открытого чемпионата США 2025.
В первом круге немка в трех сетах одолела «нейтральную» 17-ю ракетку мира Диану Шнайдер за 2 часа и 34 минуты.
US Open 2025. 1/64 финала
Лаура Зигемунд (Германия) – Диана Шнайдер [20] – 7:6 (7:3), 2:6, 6:3
Зигемунд провела третье очное противостояние против Шнайдер в одиночном разряде и добыла третью победу. Кроме того, Лаура четыре раза пересекались с Дианой в парном разряде и также выиграла все матчи.
Зигемунд прервала винстрик Шнайдер, который составлял четыре поединка. До старта US Open Диана взяла трофей пятисотника в мексиканском городе Монтеррей.
Следующей соперницей Зигемунд будет победительница матча Анастасия Захарова – Элина Аванесян.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о выборе наставника сборной Украины на старт отбора ЧМ-2026
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025
Молодчинка, Лисенятко! Прогрес у грі видно неозброєним оком. Пора тобі ставити на місце бідолашних стареньких Зі і Ма (ЗіМа близько, тож все на МаЗі) і повертати собі звання першої ракетки Дойчланда. Бо якось воно незручно - поступатися парочці, яка майже в матері годиться))
Так, голими руками цих бабульок не візьмеш, але, як показав сьогоднішній день, київський характер - страшна сила))