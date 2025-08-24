Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
В финале Диана Шнайдер одолела Екатерину Александрову в трех сетах

Определена победительница турнира WTA 500 в мексиканском городе Монтеррей
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 24 августа состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в мексиканском городе Монтеррей.

В решающем поединке сошлись две «нейтралки»: Диана Шнайдер (WTA 22) и Екатерина Александрова (WTA 14). Победу в трех сетах одержала Шнайдер.

WTA 500 Монтеррей. Хард, финал

Диана Шнайдер [3] – Екатерина Александрова [2] – 6:3, 4:6, 6:4

Это было второе очное противостояние соперниц. Счет стал 1:1.

Шнайдер завоевала первый трофей в сезоне 2025 года и пятый в карьере.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
