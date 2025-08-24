Определена победительница турнира WTA 500 в мексиканском городе Монтеррей
В финале Диана Шнайдер одолела Екатерину Александрову в трех сетах
В ночь на 24 августа состоялся финальный матч на хардовом турнире WTA 500 в мексиканском городе Монтеррей.
В решающем поединке сошлись две «нейтралки»: Диана Шнайдер (WTA 22) и Екатерина Александрова (WTA 14). Победу в трех сетах одержала Шнайдер.
WTA 500 Монтеррей. Хард, финал
Диана Шнайдер [3] – Екатерина Александрова [2] – 6:3, 4:6, 6:4
Это было второе очное противостояние соперниц. Счет стал 1:1.
Шнайдер завоевала первый трофей в сезоне 2025 года и пятый в карьере.
