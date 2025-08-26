КУЧЕР: «В случае необходимости можем выпустить Хачериди нападающим»

Альянс одесского «Черноморца» и 38-летнего Евгения Хачериди, о возможности которого разговоры велись в течение двух последних недель, наконец приобрел официальный статус.

Накануне клуб заключил контракт с бывшим защитником «Волыни», киевского «Динамо» и сборной Украины.

О роли опытного новичка в команде и кубковых ожиданиях главный тренер «Черноморца» Александр Кучер рассказал в интервью Sport.ua.

– Новичка команда приняла хорошо, в этом плане все в порядке, – сказал он. – Женя молодец, он очень хорошо работает на тренировках и к нему нет никаких вопросов. Да, может быть, он пока не готов на сто процентов, но у него есть класс. Он тренируется с удовольствием. Оставаясь после тренировок, Хачериди работает дополнительно, выполняет беговую и другую работу. Все для того, чтобы прийти к одному знаменателю со всеми остальными одноклубниками.

– В «Черноморце» он будет играть на своей привычной позиции в центре защиты?

– Да. Хотя если возникнет необходимость, то можем выпустить и нападающим (улыбается).

– Младшие по возрасту партнеры, наверное, обращаются к Хачериди по имени и отчеству?

– Нет – «Женя».

– После победы над луганской «Зарей» в кубковом матче ваши подопечные получили право играть в 1/16 финала розыгрыша. Кого из соперников хотелось бы получить по жребию – кого-то из любителей или команду мастерского уровня?

– Конечно, хотелось бы, чтобы нам выпал соперник, который играет на профессиональном уровне.

– Кто-то из команд, которые одержали победы на стадии 1/32 финала Кубка Украины, вас удивил?

– Здесь трудно сказать, кто удивил. Все понимают, что такое кубковые противостояния, которые состоят из одной игры. На такие матчи команды максимально сконцентрированы, они полностью отдаются борьбе, сражаются за каждый мяч. Поэтому в таких поединках всегда происходят непредсказуемые результаты, и это мы увидели в течение трех предыдущих дней. К кубковым встречам никогда нельзя подходить халатно и с уверенностью, что ты можешь обыграть того или иного соперника. Ведь, повторюсь, люди полностью отдаются в этих играх. Скажем, когда в гости к команде любителей или второй лиги приезжает представитель Премьер-лиги, то для них это хороший раздражитель. Обычно старшие по рангу могут за свою недооценку поплатиться.

– В Одессе кроме «Черноморца-2» во второй лиге есть еще один представитель – «Реал Фарма», который накануне тоже стартовал в кубковом розыгрыше. Следите ли вы за матчами этой команды?

– Да-да. Мы вчера всем составом ездили на ее кубковый матч с тернопольской «Нивой». В частности, было интересно посмотреть и на команду тернопольян – как она будет играть со своим соперником, который ниже по рангу. По возможности мы всегда ездим на игры с участием других команд, внимательно следим за оппонентами. А что касается «Реала Фармы», то нам интересно, как у них дела. Ведь мы постоянно контактируем с этим клубом, он нам всегда помогает, отзываясь на наши просьбы о контрольных играх. Мы же из одного города – надо помогать друг другу. А что касается вчерашнего поединка «Реала Фармы» с «Нивой», то гости имели территориальное преимущество, владели мячом. В первом тайме тернопольчане имели моменты, однако «Реал Фарма» удачно оборонялся и не давал сопернику ничего сделать. Хотя и при счете 0:0 у хозяев поля тоже были моменты, но не удавалось забить. Сделай они это – и неизвестно, как закончился бы матч. И только во второй половине встречи шедевральным голом после удара с дальней дистанции «Нива» открыла счет. «Реал Фарма» немного раскрылся и пропустил еще дважды. Последний мяч побывал в воротах одесситов в результате назначенного арбитром одиннадцатиметрового. После этого хозяевам было трудно что-то исправить.