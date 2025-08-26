Во вторник, 26 августа, состоится матч 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция