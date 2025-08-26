Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Английской лиги
Вулверхэмптон
26.08.2025 21:30 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 августа 2025, 13:01 | Обновлено 26 августа 2025, 13:04
6
0

Вулверхэмптон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 августа в 21:30 по Киеву матч 1/32 финала Кубка лиги

26 августа 2025, 13:01 | Обновлено 26 августа 2025, 13:04
6
0
Вулверхэмптон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 26 августа, состоится матч 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Вулверхэмптон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вулверхэмптон – Вест Хэм
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Борнмут – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовый нападающий Ньюкасла не забивает в АПЛ уже 15 матчей подряд
Рома готова продать Довбика в Вильярреал при одном условии
Кубок английской лиги по футболу смотреть онлайн Вулверхэмптон Вест Хэм
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Футбол | 26 августа 2025, 09:12 49
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
Два дебютанта. Ребров объявил состав сборной Украины на сентябрьские матчи

Главный тренер национальной команды вызвал 25 футболистов

ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
Футбол | 26 августа 2025, 07:12 26
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»
ШАХОВ: «Он лидера Динамо выгнал с тренировки, послал. Как за него драться?»

Андрей Шахов отреагировал на конфликт в клубе

Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Футбол | 25.08.2025, 18:45
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
Динамо получило официальное предложение по Ванату. Есть ответ Суркиса
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал хавбека. Один из рекордных трансферов клуба
Футбол | 26.08.2025, 12:29
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал хавбека. Один из рекордных трансферов клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон подписал хавбека. Один из рекордных трансферов клуба
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Бокс | 26.08.2025, 08:36
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Эдди ХИРН: Два лучших боксера в мире сойдутся на ринге, не бой, а мечта»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
25.08.2025, 16:02 34
Футбол
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 7
Футбол
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
Команде, выигравшей матч Кубка Украины, грозит техпоражение. Что случилось?
25.08.2025, 00:43
Футбол
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
Йожеф САБО: «Я не знаю, зачем ПСЖ взяли этого футболиста»
25.08.2025, 09:05 1
Футбол
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
«Вы это увидите. Это еще не все». Луческу – о Забарном и конкуренции в ПСЖ
24.08.2025, 13:29 5
Футбол
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 2
Бокс
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
Известный биатлонист вернулся в профессиональный спорт в новом амплуа
24.08.2025, 11:41
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем