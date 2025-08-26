26.08.2025 21:30 - : -
Вулверхэмптон – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 августа в 21:30 по Киеву матч 1/32 финала Кубка лиги
Во вторник, 26 августа, состоится матч 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Вулверхэмптон» и «Вест Хэм».
Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Вулверхэмптон – Вест Хэм
