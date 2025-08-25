Во вторник, 26 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Английской лиги между «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Вулверхэмптон

В предыдущем сезоне чемпионата клуб набрал 42 очка и занял 16-е место, уступив 15-ю строчку «МЮ» из-за худшей разницы забитых/пропущенных мячей. Из Кубка Англии «волки» вылетели на стадии 1/8 финала после поражения против «Борнмута».

В Кубке Английской лиги «Вулверхэмптон» дошел до 1/16 финала, однако там потерпел поражение от «Брайтона».

За 4 игры предсезонки коллектив не одержал ни одной победы – 3 поражения и ничья. Также у команды нет побед после первых 2-х туров нового розыгрыша АПЛ – «Вулвз» уступили «Ман Сити» со счетом 4:0 в стартовой игре, а затем минимально проиграли «Борнмуту» во 2-м раунде.

Вест Хэм

Не в слишком хорошей форме находятся «молотобойцы». В предыдущем сезоне чемпионата клуб набрал 43 очка и занял 14 место, не демонстрируя при этом стабильной игры (в основном это связано со сменой тренеров, ведь новоназначенного Хулена Лопатеги после серии неудач заменил Грэм Поттер уже в начале второй половины сезона). В прошлогоднем Кубке Англии команда вылетела на стадии 1/32 финала от «Астон Виллы», а Карабао Кап лондонцы покинули в 1/16 после поражения против «Ливерпуля».

В 1-м туре нового сезона АПЛ «Вест Хэм» проиграл «Сандерленду» со счетом 3:0, а во 2-м уступил 5:1 «Челси». Главный тренер команды Грэм Поттер находится сейчас в очень опасной позиции – по сообщениям журналистов, руководство клуба дало ему всего несколько матчей на улучшение текущей ситуации.

Личные встречи

В последних 5 очных играх между командами небольшое преимущество имеет Вест Хэм. На счету лондонцев 3 победы, еще 2 выигрыша одержал «Вулверхэмптон».

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Вулвз» длится уже 10 игр (если учитывать матчи на предсезонке). За этот отрезок команда восемь раз проиграла и дважды сыграла вничью.

«Вулверхэмптон» получил всего 20 очков в 19 домашних играх чемпионата прошлого сезона – 5-й самый плохой показатель среди всех команд.

Ни одна команда не пропустила больше голов в текущем сезоне АПЛ, чем «Вест Хэм» – 8.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73.