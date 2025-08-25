Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вулверхэмптон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги
Кубок Английской лиги
Вулверхэмптон
26.08.2025 21:30 - : -
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 августа 2025, 16:31 | Обновлено 25 августа 2025, 17:20
18
0

Вулверхэмптон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги

Матч начнется 26 августа в 21:30 по Киеву

25 августа 2025, 16:31 | Обновлено 25 августа 2025, 17:20
18
0
Вулверхэмптон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги
ФК Вулверхэмптон

Во вторник, 26 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Английской лиги между «Вулверхэмптоном» и «Вест Хэмом». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Вулверхэмптон

В предыдущем сезоне чемпионата клуб набрал 42 очка и занял 16-е место, уступив 15-ю строчку «МЮ» из-за худшей разницы забитых/пропущенных мячей. Из Кубка Англии «волки» вылетели на стадии 1/8 финала после поражения против «Борнмута».

В Кубке Английской лиги «Вулверхэмптон» дошел до 1/16 финала, однако там потерпел поражение от «Брайтона».

За 4 игры предсезонки коллектив не одержал ни одной победы – 3 поражения и ничья. Также у команды нет побед после первых 2-х туров нового розыгрыша АПЛ – «Вулвз» уступили «Ман Сити» со счетом 4:0 в стартовой игре, а затем минимально проиграли «Борнмуту» во 2-м раунде.

Вест Хэм

Не в слишком хорошей форме находятся «молотобойцы». В предыдущем сезоне чемпионата клуб набрал 43 очка и занял 14 место, не демонстрируя при этом стабильной игры (в основном это связано со сменой тренеров, ведь новоназначенного Хулена Лопатеги после серии неудач заменил Грэм Поттер уже в начале второй половины сезона). В прошлогоднем Кубке Англии команда вылетела на стадии 1/32 финала от «Астон Виллы», а Карабао Кап лондонцы покинули в 1/16 после поражения против «Ливерпуля».

В 1-м туре нового сезона АПЛ «Вест Хэм» проиграл «Сандерленду» со счетом 3:0, а во 2-м уступил 5:1 «Челси». Главный тренер команды Грэм Поттер находится сейчас в очень опасной позиции – по сообщениям журналистов, руководство клуба дало ему всего несколько матчей на улучшение текущей ситуации.

Личные встречи

В последних 5 очных играх между командами небольшое преимущество имеет Вест Хэм. На счету лондонцев 3 победы, еще 2 выигрыша одержал «Вулверхэмптон».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Вулвз» длится уже 10 игр (если учитывать матчи на предсезонке). За этот отрезок команда восемь раз проиграла и дважды сыграла вничью.
  • «Вулверхэмптон» получил всего 20 очков в 19 домашних играх чемпионата прошлого сезона – 5-й самый плохой показатель среди всех команд.
  • Ни одна команда не пропустила больше голов в текущем сезоне АПЛ, чем «Вест Хэм» – 8.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.73.

Прогноз Sport.ua
Вулверхэмптон
26 августа 2025 -
21:30
Вест Хэм
Тотал больше 2.5 1.73 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Борнмут – Брентфорд. Прогноз и анонс на матч Кубка Английской лиги
Атлетик – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Интер – Торино. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Вест Хэм Вест Хэм Кубок английской лиги по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Бокс | 25 августа 2025, 01:38 6
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»
Американский супертяж: «Он старый, скучный, как Кличко»

Брендон Мур – о победах Мозеса Итаумы

Рост зарплаты на 600%. Источник раскрыл все детали трансфера Изаки в Шахтер
Футбол | 25 августа 2025, 10:03 38
Рост зарплаты на 600%. Источник раскрыл все детали трансфера Изаки в Шахтер
Рост зарплаты на 600%. Источник раскрыл все детали трансфера Изаки в Шахтер

Молодой бразилец получит в Украине существенно лучшие условия, чем во «Флуминенсе»

Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Футбол | 25.08.2025, 04:03
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
Лунин получил предложение от культового клуба. Уже решил, за кого играть
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
Теннис | 25.08.2025, 00:07
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
15-я ракетка мира вылетела с US Open 2025, проиграв третий сет со счета 5:1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Футбол | 25.08.2025, 16:02
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо Хачериди нашел себе новый профи-клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
24.08.2025, 10:40
Бокс
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
23.08.2025, 21:02 21
Футбол
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
Ванат согласился покинуть Динамо и перейти в чемпионат Испании
25.08.2025, 09:27 42
Футбол
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
Усика предупредили, что у него будут проблемы. Советуют не драться с ним
25.08.2025, 02:15 2
Бокс
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
Известна реакция Ярмоленко после того, как его выгнал Шовковский
25.08.2025, 04:42 5
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Хотите боя с Усиком? Он не победит этих двух боксеров»
24.08.2025, 00:46 1
Бокс
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
Украинки на старте ЧМ по волейболу разгромно проиграли чемпионкам
23.08.2025, 18:05 16
Волейбол
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
Зинченко ошеломил Порту своим запросом по зарплате
24.08.2025, 13:19 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем