26.08.2025 21:30 – FT 3 : 2
40
0
Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:2. Волки укусили. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка английской лиги
Вечером 26 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.
Вулверхэмптон в ярком матче переиграл Вест Хэм со счетом 3:2.
Победный стал дубль, который в конце игры сделал Йорген Странд Ларсен для хозяев поля.
Кубок английской лиги. 1/32 финала, 26 августа
Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:2
Родригу Гомеш, 43, Странд Ларсен 82, 84 – Соучек 50, Пакета 63
Видео голов и обзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Гомеш (Вулверхэмптон).
