​​​​​​​Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:2. Волки укусили. Видео голов и обзор

Вечером 26 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.

Вулверхэмптон в ярком матче переиграл Вест Хэм со счетом 3:2.

Победный стал дубль, который в конце игры сделал Йорген Странд Ларсен для хозяев поля.

Кубок английской лиги. 1/32 финала, 26 августа

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:2

Родригу Гомеш, 43, Странд Ларсен 82, 84 – Соучек 50, Пакета 63

Видео голов и обзор матча