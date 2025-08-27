Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ​​​​​​​Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:2. Волки укусили. Видео голов и обзор
Кубок Английской лиги
Вулверхэмптон
26.08.2025 21:30 – FT 3 : 2
Вест Хэм
Англия
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Кубка английской лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 августа состоялись матчи 1/32 финала Кубка английской лиги.

Вулверхэмптон в ярком матче переиграл Вест Хэм со счетом 3:2.

Победный стал дубль, который в конце игры сделал Йорген Странд Ларсен для хозяев поля.

Кубок английской лиги. 1/32 финала, 26 августа

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:2

Родригу Гомеш, 43, Странд Ларсен 82, 84 – Соучек 50, Пакета 63

Видео голов и обзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Вулверхэмптон).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Соучек (Вест Хэм).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Родригу Гомеш (Вулверхэмптон).
Вулверхэмптон - Вест Хэм Вулверхэмптон Вест Хэм Кубок Англии по футболу Томаш Соучек Лукас Пакета Йорген Странд Ларсен видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов
