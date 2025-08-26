Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стало известно, на сколько времени выбыли Сака и Эдегор у Арсенала
Англия
26 августа 2025, 04:37 | Обновлено 26 августа 2025, 05:06
Стало известно, на сколько времени выбыли Сака и Эдегор у Арсенала

Вингер канониров Букайо Сака пропустит 4 недели из-за травмы

Стало известно, на сколько времени выбыли Сака и Эдегор у Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Вингер «Арсенала» Букайо Сака пропустит матч против «Ливерпуля» в воскресенье, 31 августа, а также отборочные матчи Англии в квалификации чемпионата мира 2026 против Андорры и Сербии в следующем месяце.

23-летний футболист получил травму задней поверхности бедра в субботнем домашнем матче против «Лидса». Ожидается, что форвард будет недоступен до четырех недель.

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор под вопросом относительно участия в матче на «Энфилде» из-за травмы плеча, полученной в игре против «Лидса» (5:0).

Эдегор выглядел таким, что испытывает боль, когда его заменили в первом тайме победного матча. Известно, что бывший атакующий полузащитник «Реала» покинул стадион «Эмирейтс» с плечом в повязке.

Норвежский плеймейкер еще не исключен из заявки на игру против чемпионов Премьер-лиги, и в «Арсенале» оптимистично настроены, что ни 26-летний Эдегор, ни 23-летний Сака не будут отсутствовать долго.

Особое облегчение вызывает ситуация с Сака, который пропустил три месяца прошлого сезона из-за травмы задней поверхности бедра. Однако в этом сезоне «Арсенал» имеет значительно более глубокий выбор в атаке, ведь летом подписал Виктора Дёкереша, Нони Мадуэке и Эберечи Эзе.

Кроме того, в распоряжении тренера «канониров» Микеля Артеты остаются Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард, Итан Нванери и Макс Доуман, которые могут компенсировать отсутствие Сака и Эдегора.

Букайо Сака Арсенал Лондон травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Мартин Эдегор Лидс
Николай Степанов Источник: BBC
