Проблемы Артеты. Арсенал разгромил Лидс, но потерял двоих важных игроков

23 августа состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Арсенал» и «Лидс». «Канониры» не заметили сопротивления от соперника и одержали разгромную победу со счетом 5:0.

Позитивный результат был омрачен травмами важных футболистов – полузащитник Мартин Эдегор и вингер Букайо Сака были вынуждены покинуть поле и не смогли доиграть до конца поединка.

У Эдегора возникли проблемы с плечом, поэтому норвежец ушел на 38-й минуте. Сака получил мышечное повреждение и был заменен на 53-й минуте.

«Это негативные моменты, которые случились в матче с «Лидсом». Мартин почувствовал боль в плече, когда приземлился. Ждем детального обследования и тогда будем знать, насколько серьезная у него травма.

Букайо почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра во время бега и борьбы с защитником соперника. Посмотрим», – сказал Артета.