  4. Проблемы Артеты. Арсенал разгромил Лидс, но потерял двоих важных игроков
Англия
24 августа 2025, 02:17 |
Букайо Сака и Мартин Эдегор не смогли доиграть матч до конца

Getty Images/Global Images Ukraine. Сака и Эдегор

23 августа состоялся матч третьего тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Арсенал» и «Лидс». «Канониры» не заметили сопротивления от соперника и одержали разгромную победу со счетом 5:0.

Позитивный результат был омрачен травмами важных футболистов – полузащитник Мартин Эдегор и вингер Букайо Сака были вынуждены покинуть поле и не смогли доиграть до конца поединка.

У Эдегора возникли проблемы с плечом, поэтому норвежец ушел на 38-й минуте. Сака получил мышечное повреждение и был заменен на 53-й минуте.

«Это негативные моменты, которые случились в матче с «Лидсом». Мартин почувствовал боль в плече, когда приземлился. Ждем детального обследования и тогда будем знать, насколько серьезная у него травма.

Букайо почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра во время бега и борьбы с защитником соперника. Посмотрим», – сказал Артета.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Лидс Букайо Сака Мартин Эдегор Микель Артета травма
Николай Титюк Источник: Football London
