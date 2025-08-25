Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
25 августа 2025, 06:39 |
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Поражение на US Open. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

В ночь на 25 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла Анне Блинковой в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025.

Украинка потерпела поражение со счетом 3:6, 1:6 за 1 час и 29 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Блинкова во втором раунде US Open выйдет на корт против четвертой ракетки мира Джессики Пегулы.

🏆 US Open 2025. 1/64 финала

Юлия Стародубцева – 🏳️ Анна Блинкова – 3:6, 1:6

Видеообзор матча

Юлия Стародубцева Анна Блинкова US Open 2025 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
