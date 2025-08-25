US Open25 августа 2025, 06:39 |
Юлия Стародубцева – Анна Блинкова. Поражение на US Open. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025
В ночь на 25 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева проиграла Анне Блинковой в матче 1/64 финала Открытого чемпионата США 2025.
Украинка потерпела поражение со счетом 3:6, 1:6 за 1 час и 29 минут. Это было первое очное противостояние соперниц.
Блинкова во втором раунде US Open выйдет на корт против четвертой ракетки мира Джессики Пегулы.
🏆 US Open 2025. 1/64 финала
Юлия Стародубцева – 🏳️ Анна Блинкова – 3:6, 1:6
Видеообзор матча
