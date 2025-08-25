Овьедо – Реал Мадрид – 0:3. Дубль Мбаппе и мяч Вини. Видео голов и обзор

Вечером 24 августа состялся матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.

Реал Мадрид в гостях разгромил Овьедо со счетом 3:0. Украинский голкипер Андрей Лунин весь матч оставался в резерве королевского клуба.

Галактикос вышли вперед на 37-й минуте. Форвард Килиан Мбаппе открыл счет для Реала (1:0). Еще два гола были забиты в конце игры. Килиан Мбаппе оформил дубль, а точку поставил Винисиус Жуниор (3:0).

Мадридский Реал с 6 очками входит в группу лидеров вместе с Барселоной и Вильярреалом.

Ла Лига. 2-й тур, 24 августа 2025

Овьедо – Реал Мадрид – 0:3

Голы: Мбаппе, 37, 83, Винисиус Жуниор, 90+3

