Дубль Мбаппе. Реал разгромил Овьедо с двумя голами в конце игры
Украинский голкипер Андрей Лунин весь матч оставался в резерве
Вечером 24 августа состялся матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.
Реал Мадрид в гостях разгромил Овьедо со счетом 3:0.
Галактикос вышли вперед на 37-й минуте. Форвард Килиан Мбаппе открыл счет для Реала (1:0).
Еще два гола были забиты в конце игры. Килиан Мбаппе оформил дубль, а точку поставил Винисиус Жуниор (3:0).
Мадридский Реал с 6 очками входит в группу лидеров вместе с Барселоной и Вильярреалом.
Ла Лига. 2-й тур, 24 августа 2025
Овьедо – Реал Мадрид – 0:3
Голы: Мбаппе, 37, 83, Винисиус Жуниор, 90+3
