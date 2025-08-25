Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дубль Мбаппе. Реал разгромил Овьедо с двумя голами в конце игры
Чемпионат Испании
Овьедо
24.08.2025 22:30 – FT 0 : 3
Реал Мадрид
Испания
25 августа 2025, 00:30 | Обновлено 25 августа 2025, 02:00
Дубль Мбаппе. Реал разгромил Овьедо с двумя голами в конце игры

Украинский голкипер Андрей Лунин весь матч оставался в резерве

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 августа состялся матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.

Реал Мадрид в гостях разгромил Овьедо со счетом 3:0.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Украинский голкипер Андрей Лунин весь матч оставался в резерве королевского клуба

Галактикос вышли вперед на 37-й минуте. Форвард Килиан Мбаппе открыл счет для Реала (1:0).

Еще два гола были забиты в конце игры. Килиан Мбаппе оформил дубль, а точку поставил Винисиус Жуниор (3:0).

Мадридский Реал с 6 очками входит в группу лидеров вместе с Барселоной и Вильярреалом.

Ла Лига. 2-й тур, 24 августа 2025

Овьедо – Реал Мадрид – 0:3

Голы: Мбаппе, 37, 83, Винисиус Жуниор, 90+3

Видео голов и обзор

Фотогалерея

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
