Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Овьедо – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Овьедо
24.08.2025 22:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
Овьедо – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура Ла Лиги 2025/26 24 августа в 22:30

Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе

24 августа состоится матч второго тура Ла Лиги 2025/26 между командами Овьедо и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на арене Эстадио Нуэво Карлос Тартьере в Овьедо. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В системе королевского клуба находится украинский голкипер Андрей Лунин.

В первом туре сливочные переиграли Осасуну 1:0. Овьедо на старте чемпионата Испании потерпел поражение от Вильярреала 0:2.

Овьедо – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Овьедо – Реал Мадрид
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Овьедо Реал Мадрид смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
