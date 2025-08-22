24 августа состоится матч второго тура Ла Лиги 2025/26 между командами Овьедо и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на арене Эстадио Нуэво Карлос Тартьере в Овьедо. Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В системе королевского клуба находится украинский голкипер Андрей Лунин.

В первом туре сливочные переиграли Осасуну 1:0. Овьедо на старте чемпионата Испании потерпел поражение от Вильярреала 0:2.

Овьедо – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.