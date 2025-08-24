Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Овьедо – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Овьедо
24.08.2025 22:30 - : -
Реал Мадрид
Испания
24 августа 2025, 07:41
Овьедо – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 августа и начнется в 22:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор

24 августа на Нуэво Карлос Тартьере пройдет матч 2-го тура Примеры, в котором Овьедо встретится с Реалом Мадрид. Поединок начнется в 22:30 по европейскому времени.

Овьедо

Команда имела свои неплохие страницы в истории, но потом был резкий спад, и только чудесное появление серьезных новых инвесторов буквально в последний момент позволило избежать банкротство. Впрочем, выйдя в Сегунду, проект надолго застрял там. Только в 2024-м году получилось забраться в топ-6. Та попытка пробиться в Примеру в плей-офф в итоге закончилась поражением в упорной борьбе. Но в следующей темпорада сценарий практически повторился, но на этот раз с хэппи-эндом.

Наконец-то поднявшись в Ла Лигу, и по возможности усилившись (среди прочего, пришли некогда звездные Байи и Молдован), новичок начал с довольно ожидаемого поражения. Подопечные Пауновича гостили у Вильярреала, и на пару голов соперника ответили не забитым пенальти и удалением. Причем не воспользовался шансом открыть счет с точки как раз Рондон.

Реал Мадрид

Клуб расстался с Анчелотти, не дожидаясь концовки прошлого сезона. Это было реакцией на то, что в 2025-м году не получилось выиграть ничего - в Лиге чемпионов уверенно обыграл обладателя титула Арсенал, а все внутренние турниры были проиграны Барселоне. Впрочем, первая половина лета показала, что дело не в Карло: уже с Хаби Алонсо (и с Александер-Арнольдом и Хейсеном) проиграли в итоге там 0:4 ПСЖ.

Тем не менее, задачи привычно амбициозны, тем более что Флорентино Перес укрепил состав еще парой новичков во главе с вундеркиндом Мастантуоно. В итоге, заканчивая первый тур Примеры во вторник вечером матчем с Осасуной, победили, но совершенно не впечатлили, ограничившись 1:0, с голом с пенальти.

Статистика личных встреч

Овьедо трижды в пяти последних пяти очных матчей брал ничьи с мадридским грандом. Но это было пару десятилетий назад, на стыке веков.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в легкую победу гостей. Разница сил слишком велики - Мбаппе и компания выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,94).

Овьедо
24 августа 2025 -
22:30
Реал Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
