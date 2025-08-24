Испания24 августа 2025, 23:12 | Обновлено 24 августа 2025, 23:50
ВИДЕО. Килиан Мбаппе открыл счет для Реала в матче против Овьедо
Галактикос вышли вперед на 37-й минуте матча Ла Лиги
24 августа в 22:30 проходит матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.
Овьедо принимает Реал Мадрид на арене Карлос Тартьере в Овьедо.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
В резерве королевского клуба заявлен украинский голкипер Андрей Лунин.
Галактикос вышли вперед на 37-й минуте. Форвард Килиан Мбаппе открыл счет для Реала в матче против Овьедо (1:0).
ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 37 мин
