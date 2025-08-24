ВИДЕО. Килиан Мбаппе открыл счет для Реала в матче против Овьедо

24 августа в 22:30 проходит матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.

Овьедо принимает Реал Мадрид на арене Карлос Тартьере в Овьедо.

В резерве королевского клуба заявлен украинский голкипер Андрей Лунин.

Галактикос вышли вперед на 37-й минуте. Форвард Килиан Мбаппе открыл счет для Реала в матче против Овьедо (1:0).

ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 37 мин