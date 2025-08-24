Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
24 августа 2025, 23:12 | Обновлено 24 августа 2025, 23:50
ВИДЕО. Килиан Мбаппе открыл счет для Реала в матче против Овьедо

Галактикос вышли вперед на 37-й минуте матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа в 22:30 проходит матч 2-го тура Ла Лиги 2025/26.

Овьедо принимает Реал Мадрид на арене Карлос Тартьере в Овьедо.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

В резерве королевского клуба заявлен украинский голкипер Андрей Лунин.

Галактикос вышли вперед на 37-й минуте. Форвард Килиан Мбаппе открыл счет для Реала в матче против Овьедо (1:0).

ГОЛ! 0:1. Килиан Мбаппе, 37 мин

чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Овьедо Андрей Лунин Килиан Мбаппе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
