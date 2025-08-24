Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «За неделю до матча собирали арбузы». Лидер Агротеха – о сенсации в Кубке
Кубок Украины
24 августа 2025, 21:32 | Обновлено 24 августа 2025, 21:46
1695
4

«За неделю до матча собирали арбузы». Лидер Агротеха – о сенсации в Кубке

Алексей Чичиков помогает аматорской команде творить историю

24 августа 2025, 21:32 | Обновлено 24 августа 2025, 21:46
1695
4
«За неделю до матча собирали арбузы». Лидер Агротеха – о сенсации в Кубке
ФК Агротех

Борьба за Кубок Украины еще только набирает обороты, а неожиданностей в 1/32 финала розыгрыша хватает. Аматорский «Агротех» после серии послематчевых пенальти заставил сойти элитный «Эпицентр».

Лидер «Агротеха», опытный Алексей Чичиков в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о поединке и рассказал, с какой командой хотелось бы встретиться в следующем раунде:

– «Агротех» – действующий обладатель Кубка Украины среди аматоров. Конечно, не хотелось сходить с дистанции уже после первого матча. Хотя прекрасно осознавали, что бросить вызов «Эпицентру» будет очень сложно. Ведь в отличие от подолян, которые полтора месяца готовились к дебюту в УПЛ, мы вообще не проводили совместных тренировок. Дело в том, что в «Агротехе» собраны футболисты из Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей, и собраться нам очень проблематично. Тем более, что практически для всех моих одноклубников футбол – это хобби.

Достаточно сказать, что последнюю неделю почти вся команда была задействована на сборе арбузов в сельскохозяйственной фирме, которая является спонсором нашего клуба. Не случайно, что в середине второго тайма мы подсели физически, и гости перехватили инициативу. К счастью, удалось выстоять, и судьба противостояния решалась в футбольной лотерее.

– Какой информацией владели о сопернике?

– Знали, что «Эпицентр» – новичок УПЛ, довольно неплохо укомплектован, есть легионеры. Подоляне прошли все этапы подготовки. Знали, что с нами на острие атаки будут играть новобранцы – Андрей Борячук из «Шахтера» и Владислав Супряга из «Динамо», что у команды известный наставник – Сергей Нагорняк.

– И каким был план на игру наставника «Агротеха» Александра Мызенко?

– Мы придерживались привычной схемы 4–3–3, но Мызенко настраивал действовать компактно, как можно выше встречать гостей, усложнять им контроль мяча. Считаю, что мы были более мотивированы, и это помогало активнее действовать в переходной фазе. Создали больше голевых моментов, и один из них мне удалось реализовать. Немного обидно, что вскоре пропустили. Однако большего сопернику не позволили.

Помог нам кубковый характер, желание в каждом эпизоде действовать через не могу. Вспоминается, что-то подобное я пережил в 2009 году, когда в составе «Ворсклы» стал обладателем Кубка Украины. Тогда полтавчане неожиданно в финале обыграли «Шахтер», которого все считали фаворитом. Мы сейчас также пишем историю с «Агротехом», и хочется доказать, что есть еще порох в пороховницах.

– Поскольку «Агротех» вообще не проводил совместных тренировок, то о какой-то шлифовке ударов с 11-метровой отметки не могло быть и речи?

– Почему же, есть и индивидуальные занятия, и поэтому кто-то при желании мог специально тренировать пробитие пенальти. И, опережая события, скажу, что в этой футбольной лотерее «Агротех» выглядел увереннее. Вот почему и стал обладателем счастливого билета.

– Правда ли, что сразу после финального свистка президент клуба вручил в раздевалке каждому игроку премиальные за победу вдвое большие, чем обычно?

– Да, сложилось впечатление, что клубный босс был уверен, что мы не подведем, и обо всем позаботился заранее.

– Тогда кого бы выбрали себе в соперники в следующем раунде?

– Поскольку хочется как можно дольше продержаться на кубковой дистанции, то желательно избежать встречи с представителями Первой лиги и УПЛ.

По теме:
Кубок Украины. Карпаты забили 8 раз, успех Руха, Кривбасса, Металлиста 1925
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Эта игра была для него полезной»
Стало известно, когда может состояться официальный дебют Усика в футболе
Кубок Украины по футболу Агротех Тишковка Алексей Чичиков инсайд Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довели дело до конца. Металлист 1925 победил Оболонь
Футбол | 24 августа 2025, 19:52 29
Довели дело до конца. Металлист 1925 победил Оболонь
Довели дело до конца. Металлист 1925 победил Оболонь

Харьковчане в Кубке Украины оказались сильнее «пивоваров»

Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Футбол | 24 августа 2025, 01:19 3
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»

Именитый украинский тренер оценил игру команд Премьер-лиги в еврокубках

«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24.08.2025, 03:44
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Футбол | 24.08.2025, 09:20
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Цыганков и Крапивцов не помогли. Вильярреал уничтожил Жирону
Футбол | 24.08.2025, 22:24
Цыганков и Крапивцов не помогли. Вильярреал уничтожил Жирону
Цыганков и Крапивцов не помогли. Вильярреал уничтожил Жирону
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Після гри пішли збирати дині на сусіднє поле 
Ответить
+2
Mark4854590
Особисто мені новий формат Кубка подобається. Подивимося ще на жереб 1/16
Ответить
+1
RioSnail
Спасибо тем, кто смог собрать эту Команду!!! Это - История!!! А она остается в памяти на всю жизнь. 
Ответить
0
Maks23
🍉 собрали..проф клуб одели..заряженные пацаны..
Ответить
0
Популярные новости
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он буквально GOAT в мире бокса, лучших не было»
24.08.2025, 11:30 1
Бокс
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
23.08.2025, 00:02 3
Футбол
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
23.08.2025, 00:40 2
Футбол
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем