«За неделю до матча собирали арбузы». Лидер Агротеха – о сенсации в Кубке

Борьба за Кубок Украины еще только набирает обороты, а неожиданностей в 1/32 финала розыгрыша хватает. Аматорский «Агротех» после серии послематчевых пенальти заставил сойти элитный «Эпицентр».

Лидер «Агротеха», опытный Алексей Чичиков в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о поединке и рассказал, с какой командой хотелось бы встретиться в следующем раунде:

– «Агротех» – действующий обладатель Кубка Украины среди аматоров. Конечно, не хотелось сходить с дистанции уже после первого матча. Хотя прекрасно осознавали, что бросить вызов «Эпицентру» будет очень сложно. Ведь в отличие от подолян, которые полтора месяца готовились к дебюту в УПЛ, мы вообще не проводили совместных тренировок. Дело в том, что в «Агротехе» собраны футболисты из Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областей, и собраться нам очень проблематично. Тем более, что практически для всех моих одноклубников футбол – это хобби.

Достаточно сказать, что последнюю неделю почти вся команда была задействована на сборе арбузов в сельскохозяйственной фирме, которая является спонсором нашего клуба. Не случайно, что в середине второго тайма мы подсели физически, и гости перехватили инициативу. К счастью, удалось выстоять, и судьба противостояния решалась в футбольной лотерее.

– Какой информацией владели о сопернике?

– Знали, что «Эпицентр» – новичок УПЛ, довольно неплохо укомплектован, есть легионеры. Подоляне прошли все этапы подготовки. Знали, что с нами на острие атаки будут играть новобранцы – Андрей Борячук из «Шахтера» и Владислав Супряга из «Динамо», что у команды известный наставник – Сергей Нагорняк.

– И каким был план на игру наставника «Агротеха» Александра Мызенко?

– Мы придерживались привычной схемы 4–3–3, но Мызенко настраивал действовать компактно, как можно выше встречать гостей, усложнять им контроль мяча. Считаю, что мы были более мотивированы, и это помогало активнее действовать в переходной фазе. Создали больше голевых моментов, и один из них мне удалось реализовать. Немного обидно, что вскоре пропустили. Однако большего сопернику не позволили.

Помог нам кубковый характер, желание в каждом эпизоде действовать через не могу. Вспоминается, что-то подобное я пережил в 2009 году, когда в составе «Ворсклы» стал обладателем Кубка Украины. Тогда полтавчане неожиданно в финале обыграли «Шахтер», которого все считали фаворитом. Мы сейчас также пишем историю с «Агротехом», и хочется доказать, что есть еще порох в пороховницах.

– Поскольку «Агротех» вообще не проводил совместных тренировок, то о какой-то шлифовке ударов с 11-метровой отметки не могло быть и речи?

– Почему же, есть и индивидуальные занятия, и поэтому кто-то при желании мог специально тренировать пробитие пенальти. И, опережая события, скажу, что в этой футбольной лотерее «Агротех» выглядел увереннее. Вот почему и стал обладателем счастливого билета.

– Правда ли, что сразу после финального свистка президент клуба вручил в раздевалке каждому игроку премиальные за победу вдвое большие, чем обычно?

– Да, сложилось впечатление, что клубный босс был уверен, что мы не подведем, и обо всем позаботился заранее.

– Тогда кого бы выбрали себе в соперники в следующем раунде?

– Поскольку хочется как можно дольше продержаться на кубковой дистанции, то желательно избежать встречи с представителями Первой лиги и УПЛ.