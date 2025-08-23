Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Агротех Тышковка
23.08.2025 13:00 – FT 1 : 1
7 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Эпицентр
Кубок Украины
23 августа 2025, 16:07 | Обновлено 23 августа 2025, 16:08
Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Украины

ФК Агротех

23 августа состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграли «Агротех» Тышковка и «Эпицентр» Каменец-Подольский.

Матч состоялся на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Игра завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти победили номинальные хозяева поля.

Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа

Агротех – Эпицентр – 1:1 (7:6 по пенальти)

Голы: Чичиков, 67 – Миронюк, 82

Видеообзор матча

Видеозапись матча

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Эпицентр.
68’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Агротех Тышковка.
