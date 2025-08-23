23.08.2025 13:00 – FT 1 : 1
7 : 6 Серия пенальти
Кубок Украины23 августа 2025, 16:07 | Обновлено 23 августа 2025, 16:08
Агротех – Эпицентр – 1:1 (7:6 пен.). Сенсация в Кубке. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Украины
23 августа состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграли «Агротех» Тышковка и «Эпицентр» Каменец-Подольский.
Матч состоялся на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Игра завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти победили номинальные хозяева поля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа
Агротех – Эпицентр – 1:1 (7:6 по пенальти)
Голы: Чичиков, 67 – Миронюк, 82
Видеообзор матча
Видеозапись матча
События матча
82’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Эпицентр.
68’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Агротех Тышковка.
