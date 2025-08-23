Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Агротех Тышковка
23.08.2025 13:00 - : -
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
23 августа 2025, 03:49 |
4
0

Матч начнется 23 августа в 13:00 по Киеву

23 августа 2025, 03:49 |
4
0
ФК Агротех

23 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Агротех» Тишковка и «Эпицентр» Камянец-Подольский.

Матч состоится на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Начало игры в 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Павел Децюк из Камянского..

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
