Агротех Тышковка

Агротех – Эпицентр. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч начнется 23 августа в 13:00 по Киеву
23 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Агротех» Тишковка и «Эпицентр» Камянец-Подольский.
Матч состоится на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Начало игры в 13:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча будет Павел Децюк из Камянского..
