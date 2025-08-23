Агротех Тышковка

23 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют «Агротех» Тишковка и «Эпицентр» Камянец-Подольский.

Матч состоится на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Начало игры в 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Павел Децюк из Камянского..

Агротех – Эпицентр. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция