  4. Маркевич назвал неожиданную команду, которая может вылететь из Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
Маркевич назвал неожиданную команду, которая может вылететь из Премьер-лиги

Именитый украинский тренер – о перспективах «Полтавы», «Эпицентра», «Александрии», «Карпат»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич назвал команды, которые имеют самые высокие шансы вылететь из Премьер-лиги по итогам сезона 2025/26. Это «Полтава», «Александрия» и «Эпицентр», которые после 16 туров занимают три последних позиции в турнирной таблице.

Кроме того, специалист считает, что под угрозой находятся даже «Карпаты», которые занимают девятое место и которым необходимо делать выводы после не слишком удачных результатов в первой части.

– Какие команды окажутся в зоне вылета и зоне переходных матчей?

– Труднее всего, думаю, будет «Полтаве». Если «Эпицентр» зимой усилится, то может выбраться из этой зоны, ведь иногда их игра выглядит неплохо.

«Александрия»? Если не усилится, может вылететь. Смена тренера – это прерогатива руководства клуба. В крайнем случае есть тренер молодежи Владимир Шаран, который в любой момент будет готов подставить плечо первой команде.

В «Колосе» намучились с молодыми наставниками, а когда вернулся Руслан Костышин, все стало на свои места. Может, так и в «Александрии» нужно поступить. Для тренера важен, прежде всего, результат.

Однако опять же, учитывая непредсказуемость нашего чемпионата, в этой борьбе будет участвовать вся вторая половина турнирной таблицы, начиная с «Карпат», если во львовском клубе не сделают выводов, – считает Маркевич.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полтава Эпицентр Каменец-Подольский Александрия Карпаты Львов Мирон Маркевич
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
