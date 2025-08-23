Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гол Супряги не спас. Эпицентр вылетел из Кубка Украины от любителей
Кубок Украины
Агротех Тышковка
23.08.2025 13:00 – FT 1 : 1
7 : 6 Серия пенальти Серия пенальти
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 августа 2025, 15:14 | Обновлено 23 августа 2025, 15:43
2164
5

Гол Супряги не спас. Эпицентр вылетел из Кубка Украины от любителей

Судьбу встречи решила серия пенальти

23 августа 2025, 15:14 | Обновлено 23 августа 2025, 15:43
2164
5
Гол Супряги не спас. Эпицентр вылетел из Кубка Украины от любителей
ФК Агротех

23 августа состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграли «Агротех» Тышковка и «Эпицентр» Каменец-Подольский.

Матч состоялся на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Игра завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти победили номинальные хозяева поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 67-й минуте поединка любительский клуб неожиданно вышел вперед, наказав участника УПЛ за ошибку в обороне, но «Эпицентру» все-таки удалось сравнять счет до завершения основного времени игры.

После 90 минут футбола игра перешла в серию пенальти. Более точными в ней оказались футболисты «Агротеха», которые реализовали 7 из 9 ударов. Стоит отметить, что свой послематчевый пенальти в серии реализовал арендованный «Эпицентром» из киевского «Динамо» Владислав Супряга.

Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа

Агротех – Эпицентр – 1:1 (7:6 по пенальти)

Голы: Чичиков, 67 – Миронюк, 82.

Кубок Украины по футболу Эпицентр Каменец-Подольский Агротех Тишковка серия пенальти
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Artem_Ponomar
це велике свято для аматорського клубу, перемогли команду найвищої ліги
Ответить
+2
romeo_xai
Браво Агротех. Тільки не розумію, нащо наголошувати на професійному статусі команди з Тишківки, коли у нас пів УПЛ на рівні аматорів, а наші "тигри", дай Боже, в Лігу Конференцій потраплять
Ответить
+2
kadaad .
Скоро нужно будет УПЛ переименовывать в любительскую лигу!
Ответить
+1
Shkosa
Який Тростянець? Не смішіть. Який сенс аматорському клубу з Кіровоградщини приймати суперників на території Сумщини. Цей матч насправді грали в Тишківці на стадіоні "Тишківський ліцей". Це дуже легко перевірити
Ответить
0
Spaceman
Епіцентр продовжує тонуть, без тренера до зими можуть не дотягнуть.. 
Ответить
0
