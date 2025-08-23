Гол Супряги не спас. Эпицентр вылетел из Кубка Украины от любителей

23 августа состоялся матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграли «Агротех» Тышковка и «Эпицентр» Каменец-Подольский.

Матч состоялся на стадионе им. В. Куца в Тростянце. Игра завершилась со счетом 1:1, а в серии пенальти победили номинальные хозяева поля.

На 67-й минуте поединка любительский клуб неожиданно вышел вперед, наказав участника УПЛ за ошибку в обороне, но «Эпицентру» все-таки удалось сравнять счет до завершения основного времени игры.

После 90 минут футбола игра перешла в серию пенальти. Более точными в ней оказались футболисты «Агротеха», которые реализовали 7 из 9 ударов. Стоит отметить, что свой послематчевый пенальти в серии реализовал арендованный «Эпицентром» из киевского «Динамо» Владислав Супряга.

Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа

Агротех – Эпицентр – 1:1 (7:6 по пенальти)

Голы: Чичиков, 67 – Миронюк, 82.