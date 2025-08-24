Металлист 1925 и Оболонь проводят матч Кубка Украины. Стартовые составы

В воскресенье, 24 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Металлист 1925» сыграет с киевской «Оболонью».

Команды встречались в первом туре нового сезона УПЛ. Поединок проходил на поле «Металлиста 1925» и завершился вничью 0:0

После этого матча «Оболонь» обыграла «Александрию» (1:0) и «Рух» (2:1). «Металлист 1925» уступил «Кривбассу» (0:2) и разгромил «Александрию» (4:1).

Поединок пройдет в городе Житомире. Начало матча в 18:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.

«Металлист 1925»: Варакута, Крупский, Салюк, Шабанов, Капинус, Калюжный, Гаджиев, Литвиненко, Забергджа, Рашица, Итодо

«Оболонь»: Федоровский, Прокопенко, Дубко, Ломницкий, Приймак, Мединский, Черненко, Кулаковский, Нестеренко, Близниченко, Суханов