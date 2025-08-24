«Очень горжусь». Пресс-конференция Артеты после матча с Лидсом

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал матч против «Лидса» во втором туре Английской Премьер-лиги.

«Канониры» на глазах у собственных болельщиков разгромили соперника со счётом 5:0.

«Именно так мы хотели начать первый домашний матч. Мы победили очень убедительно. Атмосфера перед игрой была просто невероятной, ощущалось что-то особенное. Думаю, мы должны гордиться тем, как играли, как доминировали в матче, практически не позволив сопернику нанести ни одного удара, и сохранили свои ворота сухими. Кроме того, было много хороших моментов: Виктор забил свои первые два гола за клуб – я в восторге. И очень рад за Тимбера после долгого восстановления от травмы голеностопа и всех часов, проведённых с физиотерапевтами и медицинским штабом, что он забил два гола на «Эмирейтс» – это особенное чувство. Москера также дебютировал за клуб, а одним из главных моментов, без сомнения, стало то, что Макс в 15 лет дебютировал и заработал пенальти. Очень горжусь этим.

Энергия фанатов – это то, что нам нужно, чтобы выйти на новый уровень и бороться за трофеи, к которым мы стремимся. Сегодня я увидел на стадионе что-то иное: новый энтузиазм, позитив, как они проживали игру. Мне это очень понравилось, и надеюсь, мы дадим им ещё много поводов радоваться.

Команда адаптируется к стилю Дьокереша, и это поможет нам развиваться, находить другие способы атаковать и взаимодействовать. Очевидно, что Виктор очень опасен, он суперзвезда, и нужно создавать для него такие моменты как можно чаще, потому что всегда происходит что-то хорошее.

Нужна ли глубина состава? Другого пути нет, чтобы выдержать необходимый уровень на протяжении 10 месяцев, ведь ни одна топ-команда лиги не играет иначе. У них даже более широкие составы. Это минимум, чтобы конкурировать и делать то, чего мы хотим.

«Лидс»? Я их очень уважаю. Я общался с представителями клуба, и мне нравится, что они сохраняют свою философию игры. Они невероятно впечатляют. Мы знаем их стадион и людей, которые всегда поддерживают эту команду.

Травмы Эдегора и Сака – это негативный момент дня. Мартин почувствовал что-то в плече при падении. Мы ещё не знаем, проведём обследование и поймём лучше. А Букайо, когда шёл с мячом и боролся с защитником, почувствовал дискомфорт в задней мышце бедра. Посмотрим, думаю, это другая мышца, не та же травма, что была ранее. За две недели мы уже потеряли Кая, Мартина и Букайо, и это показывает, насколько важно быть хорошо подготовленным в этой лиге, чтобы управлять командой и поддерживать нужный уровень.

Приобретение Эзе? Один из самых быстрых и неожиданных трансферов. Но он показал невероятную решимость. Это был наш выбор, но ситуация серьёзная, и это демонстрирует уровень амбиций и желание поднять клуб на другой уровень. Рад, что он у нас. Талант не вызывает сомнений – он уже доказал это в лиге. Личность потрясающая. Рад за него и его семью. Они испытывают правильные эмоции к клубу, и то, что произошло на поле, для него многое значит. Он способен создавать магические моменты из разных позиций и ситуаций. У него есть харизма и обаяние, которые заряжают, и мы используем это правильно. Он может играть в разных ролях: атакующий полузащитник, слева или справа – ему всё равно. Мы найдём для него правильное место», – сказал Артета.