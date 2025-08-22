В субботу, 23 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Лидс».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Арсенал – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ