  4. Арсенал – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Арсенал
23.08.2025 19:30 - : -
Лидс
Англия
Смотрите 23 августа в 19:30 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Арсенал

В субботу, 23 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Лидс».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

