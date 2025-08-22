Англия22 августа 2025, 14:02 |
80
0
Арсенал – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 августа в 19:30 матч чемпионата Англии
22 августа 2025, 14:02 |
80
0
В субботу, 23 августа, состоится матч 2-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Лидс».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Setanta Sports».
Арсенал – Лидс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал – ЛидсСмотреть трансляцию
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 августа 2025, 13:48 1
Болельщики житомирян отметили Александра Назаренко
Бокс | 22 августа 2025, 08:30 7
Известный промоутер похвалил Мухаммеда Али
Футбол | 22.08.2025, 07:43
Футбол | 21.08.2025, 18:44
Футбол | 22.08.2025, 11:21
Комментарии 0
Популярные новости
21.08.2025, 08:17 23
21.08.2025, 05:50
20.08.2025, 13:41 15
20.08.2025, 22:37 14
21.08.2025, 07:47 4
20.08.2025, 19:59 29
20.08.2025, 20:18 1
20.08.2025, 09:23 6