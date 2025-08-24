Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Лидс – 5:0. Как Дьекереш и Тимбер оформили дубль. Видео голов
Чемпионат Англии
Арсенал
23.08.2025 19:30 – FT 5 : 0
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 августа 2025, 03:35 |
38
0

Арсенал – Лидс – 5:0. Как Дьекереш и Тимбер оформили дубль. Видео голов

Подопечные Микеля Артеты уничтожили соперника в матче второго тура Премьер-лиги

24 августа 2025, 03:35 |
38
0
Арсенал – Лидс – 5:0. Как Дьекереш и Тимбер оформили дубль. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine.

23 августа состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Арсенал» и «Лидс». Подопечные Микеля Артеты одержали разгромную победу со счетом 5:0.

В первом тайме в воротах гостей побывало два мяча – результативными ударами отметились Тимбер и Сака. Главным героем второй половины игры стал шведский форвард Виктор Дьекереш, который оформил дубль. Еще один гол на свой счет снова записал Тимбер.

«Арсенал» одержал вторую победу за два матча в чемпионате, забив при этом шесть голов и не пропустив ни одного. В следующем туре «канониры» сыграют против «Ливерпуля» на выезде. «Лидс» остался с тремя очками, в третьем туре Премьер-лиги команда встретится с «Ньюкаслом».

Английская Премьер-лига, 2-й тур. 23 августа

Арсенал Лидс 5:0

Голы: Тимбер, 34, 56, Сака, 45+1, Дьекереш, 48, 90+5

Видеообзор матча:

События матча

90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Дьёкереш (Арсенал).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Юрриен Тимбер (Арсенал).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Арсенал).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Юрриен Тимбер (Арсенал).
По теме:
ВИДЕО. Как украинский форвард оформил дублю в чемпионате Италии
ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд
Борнмут – Вулвэрхэмптон – 1:0. Почему удалили Тоти? Видео гола и обзор
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Арсенал - Лидс Лидс Виктор Дьекереш Юрриен Тимбер Букайо Сака видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23 августа 2025, 08:44 0
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?

Эвандер Холифилд вспомнил слова легендарного британца Леннокса Льюиса

Забарный или Сафонов? Фанаты ПСЖ обратились к клубу с просьбой
Футбол | 24 августа 2025, 02:54 0
Забарный или Сафонов? Фанаты ПСЖ обратились к клубу с просьбой
Забарный или Сафонов? Фанаты ПСЖ обратились к клубу с просьбой

Болельщики парижского клуба требуют продать российского голкипера

ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
Бокс | 23.08.2025, 04:23
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
Футбол | 23.08.2025, 21:02
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
ВИДЕО. Что сделал Забарный, когда увидел, что Сафонов стоит рядом?
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Бокс | 23.08.2025, 05:12
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Было весело: Свитолина и Монфис выиграли выставочный матч на US Open 2025
Было весело: Свитолина и Монфис выиграли выставочный матч на US Open 2025
22.08.2025, 06:47
Теннис
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
Турнирная таблица 1-го тура женского чемпионата мира по волейболу
22.08.2025, 21:13
Волейбол
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 1
Футбол
Карл ФРОЧ: «Хотите бой с Усиком? Это станет его концом»
Карл ФРОЧ: «Хотите бой с Усиком? Это станет его концом»
22.08.2025, 00:40 1
Бокс
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 1
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем