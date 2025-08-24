23 августа состоялся матч второго тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились лондонский «Арсенал» и «Лидс». Подопечные Микеля Артеты одержали разгромную победу со счетом 5:0.

В первом тайме в воротах гостей побывало два мяча – результативными ударами отметились Тимбер и Сака. Главным героем второй половины игры стал шведский форвард Виктор Дьекереш, который оформил дубль. Еще один гол на свой счет снова записал Тимбер.

«Арсенал» одержал вторую победу за два матча в чемпионате, забив при этом шесть голов и не пропустив ни одного. В следующем туре «канониры» сыграют против «Ливерпуля» на выезде. «Лидс» остался с тремя очками, в третьем туре Премьер-лиги команда встретится с «Ньюкаслом».

Английская Премьер-лига, 2-й тур. 23 августа

Арсенал – Лидс – 5:0

Голы: Тимбер, 34, 56, Сака, 45+1, Дьекереш, 48, 90+5

Видеообзор матча: