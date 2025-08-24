Колос Полонное и Нефтяник проводят матч Кубка Украины. Стартовые составы
Поединок пройдет в городе Полонное на стадионе «Полонь» и начнется в 15:00
В воскресенье, 24 августа, пройдут матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Колос» Полонное на своем поле сыграет с ФК «Нефтяник» Долина.
«Колос» выступает на любительском уровне. Команда является обладателем Кубка Хмельницкой области.
В предварительном раунде Кубка Украины «Колос» играл с клубом «Агрон». Основное время матча закончилось вничью 0:0. А в серии пенальти «Колос» победил со счетом 5:3
«Нефтяник» выступает в чемпионате Ивано-Франковской области. В предыдущем матче команда со счетом 0:1 уступила ФК «Галич».
В предварительном раунде Кубка Украины «Нефтяник» на выезде играл с клубом «Горняк» (Новоивановск, Львовская обл.). Основное время матча закончилось вничью 1:1. В серии пенальти «Нефтяник» победил 4:3.
Поединок пройдет в городе Полонное на стадионе «Полонь». Начало матча в 15:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале УПЛ ТБ.
