Колос Полонное – Нефтяник Долина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Команды сыграют в 1/32 финала Кубка Украины
В воскресенье, 24 августа, состоятся матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Колос» Пленное на своем поле сыграет с ФК «Нефтяник» Долина.
«Колос» выступает на любительском уровне. Команда является обладателем Кубка Хмельницкой области.
В предыдущем раунде Кубка Украины «Колос» играл с клубом «Агрон». Основное время матча истекло вничью 0:0. А в серии пенальти «Колос» победил со счетом 5:3
Нефтяник выступает в чемпионате Ивано-Франковской области. В предыдущем матче команда со счетом 0:1 уступила ФК «Галич».
В предыдущем раунде Кубка Украины «Нефтяник» на выезде играл с клубом «Горняк» (Новоивановск, Львовская обл.). Основное время матча истекло вничью 1:1. В серии пенальти «Нефтяник» победил 4:3.
Колосс Полонное – Нефтяник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 24 августа и начнется в 19:00 по Киеву
Сопротивление Индонезии наша молодежка сломала только на тай-брейке