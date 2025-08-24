Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос Полонное – Нефтяник Долина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Колос Полонное
24.08.2025 15:00 – 24 0 : 0
Нефтяник Долина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
24 августа 2025, 14:58 | Обновлено 24 августа 2025, 15:15
259
0

Колос Полонное – Нефтяник Долина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды сыграют в 1/32 финала Кубка Украины

24 августа 2025, 14:58 | Обновлено 24 августа 2025, 15:15
259
0
Колос Полонное – Нефтяник Долина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нефтяник

В воскресенье, 24 августа, состоятся матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Колос» Пленное на своем поле сыграет с ФК «Нефтяник» Долина.

«Колос» выступает на любительском уровне. Команда является обладателем Кубка Хмельницкой области.

В предыдущем раунде Кубка Украины «Колос» играл с клубом «Агрон». Основное время матча истекло вничью 0:0. А в серии пенальти «Колос» победил со счетом 5:3

Нефтяник выступает в чемпионате Ивано-Франковской области. В предыдущем матче команда со счетом 0:1 уступила ФК «Галич».

В предыдущем раунде Кубка Украины «Нефтяник» на выезде играл с клубом «Горняк» (Новоивановск, Львовская обл.). Основное время матча истекло вничью 1:1. В серии пенальти «Нефтяник» победил 4:3.

Колосс Полонное – Нефтяник. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Пенуэл – Карпаты – 0:8. Феерическое выступление львов. Видео голов и обзор
Куликов-Белка – Кривбасс. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Накидали 8 мячей. Карпаты уничтожили Пенуэл и прошли дальше в Кубке Украины
Нефтяник Долина Колос Полонное смотреть онлайн Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трабзонспор – Антальяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 24 августа 2025, 15:27 0
Трабзонспор – Антальяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Трабзонспор – Антальяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 24 августа и начнется в 19:00 по Киеву

ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
Волейбол | 23 августа 2025, 17:43 4
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером

Сопротивление Индонезии наша молодежка сломала только на тай-брейке

«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24.08.2025, 03:44
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Футбол | 23.08.2025, 22:38
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Людмила Лузан завоевала четвертое золото на чемпионате мира 2025 по гребле
Водные виды | 24.08.2025, 11:57
Людмила Лузан завоевала четвертое золото на чемпионате мира 2025 по гребле
Людмила Лузан завоевала четвертое золото на чемпионате мира 2025 по гребле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
23.08.2025, 12:23 6
Бокс
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
23.08.2025, 11:18 1
Футбол
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
23.08.2025, 08:22 2
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
Григорчук пояснил, почему Суркис не подписывает легионеров в Динамо
22.08.2025, 09:29 9
Футбол
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем