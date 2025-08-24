Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос Полонное – Нефтяник Долина – 0:0 (4:1 по пенальти). Видеообзор матча
Кубок Украины
24 августа 2025, 17:34 |
140
0

Колос Полонное – Нефтяник Долина – 0:0 (4:1 по пенальти). Видеообзор матча

«Колос» вышел в 1/16 финала Кубка Украины

24 августа 2025, 17:34 |
140
0
Колос Полонное – Нефтяник Долина – 0:0 (4:1 по пенальти). Видеообзор матча
ФК Колос Полонное

В воскресенье, 24 августа, состоялись матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Колос» Полонное на своем поле сыграл с ФК «Нефтяник» Долина.

Обе команды играют на любительском уровне в областных чемпионатах. «Колос» выступает в чемпионате Хмельницкой области. «Нефтяник» играет в чемпионате Ивано-Франковской области.

Матч проходил в равной борьбе. Возможность забить была у обеих команд.

На 82-й минуте «Нефтянику» удалось отправить мяч в ворота соперника. Но гол отменили из-за офсайда, что вызвало бурю негодования у капитана и тренерского штаба «Нефтяника».

Судьба матча решалась в серии пенальти. И победителями из нее вышли игроки «Колоса».

Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа. Полонное, стадион «Полонь»

«Колос» Полонное – «Нефтяник» Долина – 0:0 (4:1 по пенальти)

Видеозапись матча

По теме:
ВИДЕО. Суперудар. Как Металлист 1925 вышел вперед в игре с Оболонью
С интригой до финального свистка. Ужгород уступил Фениксу-Мариуполь
Три гола бразильцев принесли клубу ЮКСА победу над винницкой Нивой в Кубке
Кубок Украины по футболу серия пенальти Колос Полонное Нефтяник Долина видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Бокс | 24 августа 2025, 10:40 0
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»
Тедди АТЛАС: «Это лучший супертяж в истории. Настоящий подонок»

Известный в прошлом тренер – о Джо Луисе

Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Футбол | 24 августа 2025, 01:19 2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»

Именитый украинский тренер оценил игру команд Премьер-лиги в еврокубках

Сборной сообщили. Неймар получил повреждение на тренировке Сантоса
Футбол | 24.08.2025, 16:09
Сборной сообщили. Неймар получил повреждение на тренировке Сантоса
Сборной сообщили. Неймар получил повреждение на тренировке Сантоса
Людмила Лузан завоевала четвертое золото на чемпионате мира 2025 по гребле
Водные виды | 24.08.2025, 11:57
Людмила Лузан завоевала четвертое золото на чемпионате мира 2025 по гребле
Людмила Лузан завоевала четвертое золото на чемпионате мира 2025 по гребле
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Футбол | 23.08.2025, 22:38
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Гвардиола объяснил катастрофу Манчестер Сити в матче с Тоттенхэмом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
22.08.2025, 20:12 8
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 2
Футбол
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
Шахтер оформил дорогой трансфер. Футболист попрощался с клубом
24.08.2025, 09:20 18
Футбол
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
САБО: «Не понимаю, что произошло. Подавал такие надежды, но провалился»
23.08.2025, 00:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем