Колос Полонное – Нефтяник Долина – 0:0 (4:1 по пенальти). Видеообзор матча

В воскресенье, 24 августа, состоялись матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Колос» Полонное на своем поле сыграл с ФК «Нефтяник» Долина.

Обе команды играют на любительском уровне в областных чемпионатах. «Колос» выступает в чемпионате Хмельницкой области. «Нефтяник» играет в чемпионате Ивано-Франковской области.

Матч проходил в равной борьбе. Возможность забить была у обеих команд.

На 82-й минуте «Нефтянику» удалось отправить мяч в ворота соперника. Но гол отменили из-за офсайда, что вызвало бурю негодования у капитана и тренерского штаба «Нефтяника».

Судьба матча решалась в серии пенальти. И победителями из нее вышли игроки «Колоса».

Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа. Полонное, стадион «Полонь»

«Колос» Полонное – «Нефтяник» Долина – 0:0 (4:1 по пенальти)

Видеозапись матча