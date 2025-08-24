Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Колос Полонное
24.08.2025 15:00 – FT 0 : 0
4 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
Нефтяник Долина
Кубок Украины
24 августа 2025, 17:22 | Обновлено 24 августа 2025, 17:30
190
0

Понадобилась серия пенальти. Колос Полонное выбил Нефтяник из Кубка Украины

Поединок прошел в городе Полонное на стадионе «Полонь»

ФК Колос Полонное

В воскресенье, 24 августа, прошли матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Колос» Полонное на своем поле сыграл с ФК «Нефтяник» Долина.

Обе команды играют на любительском уровне. «Колос» выступает в чемпионате Хмельницкой области. «Нефтяник» играет в чемпионате Ивано-Франковской области.

В целом, матч проходил в равной борьбе. Возможность открыть счет была у обеих команд.

На 82-й минуте «Нефтянику» удалось забить. Но гол отменили из-за офсайда, что вызвало бурю негодования у капитана и тренерского штаба «Нефтяника».

Судьба матча решалась в серии пенальти. И победителями из нее вышли игроки «Колоса».

Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа. Полонное, стадион «Полонь»

«Колос» Полонное – «Нефтяник» Долина – 0:0 (4:1 по пенальти)

Видеозапись матча

Кубок Украины по футболу Колос Полонное Нефтяник Долина серия пенальти
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
