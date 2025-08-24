Понадобилась серия пенальти. Колос Полонное выбил Нефтяник из Кубка Украины
Поединок прошел в городе Полонное на стадионе «Полонь»
В воскресенье, 24 августа, прошли матчи 1/32 финала Кубка Украины по футболу. «Колос» Полонное на своем поле сыграл с ФК «Нефтяник» Долина.
Обе команды играют на любительском уровне. «Колос» выступает в чемпионате Хмельницкой области. «Нефтяник» играет в чемпионате Ивано-Франковской области.
В целом, матч проходил в равной борьбе. Возможность открыть счет была у обеих команд.
На 82-й минуте «Нефтянику» удалось забить. Но гол отменили из-за офсайда, что вызвало бурю негодования у капитана и тренерского штаба «Нефтяника».
Судьба матча решалась в серии пенальти. И победителями из нее вышли игроки «Колоса».
Кубок Украины. 1/32 финала, 24 августа. Полонное, стадион «Полонь»
«Колос» Полонное – «Нефтяник» Долина – 0:0 (4:1 по пенальти)
