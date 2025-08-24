Ротация от Маскерано. Интер Майами без Месси не сумел обыграть аутсайдера

В ночь на 24 августа состоялся матч очередного тура MLS между командами Ди Си Юнайтед и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Ауди Филд в Вашингтоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

У хозяев единственный гол забил Джексон Хопкинс, а у гостей отличился Бальтазар Родригес с передачи Родриго Де Пауля.

В заявку на эту встречу не попал легендарный Лионель Месси из-за небольшого повреждения, а наставник цаплей Хавьер Маскерано еще и оставил на скамейке запасных Луиса Суареса и Серхио Бускетса (вышли во втором тайме).

В ночь на 28 число Майами проведет четвертьфинальный матч Кубка лиг 2025 против Орландо Сити.

В таблице Восточной конференции Интер Майами занимает пятое место с 46 очками. Ди Си Юнайтед располагается на последней, 15-й позиции с 21 пунктом.

MLS 2025. 24 августа

Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:1

Голы: Хопкинс, 13 – Родригес, 64