  Ротация от Маскерано. Интер Майами без Месси не сумел обыграть аутсайдера
24 августа 2025, 08:06 | Обновлено 24 августа 2025, 08:30
Ротация от Маскерано. Интер Майами без Месси не сумел обыграть аутсайдера

Цапли расписал ничью с Ди Си Юнайтед в матче очередного тура MLS со счетом 1:1

Ротация от Маскерано. Интер Майами без Месси не сумел обыграть аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Маскерано

В ночь на 24 августа состоялся матч очередного тура MLS между командами Ди Си Юнайтед и Интер Майами.

Поединок прошел на стадионе Ауди Филд в Вашингтоне. Игра завершилась со счетом 1:1.

У хозяев единственный гол забил Джексон Хопкинс, а у гостей отличился Бальтазар Родригес с передачи Родриго Де Пауля.

В заявку на эту встречу не попал легендарный Лионель Месси из-за небольшого повреждения, а наставник цаплей Хавьер Маскерано еще и оставил на скамейке запасных Луиса Суареса и Серхио Бускетса (вышли во втором тайме).

В ночь на 28 число Майами проведет четвертьфинальный матч Кубка лиг 2025 против Орландо Сити.

В таблице Восточной конференции Интер Майами занимает пятое место с 46 очками. Ди Си Юнайтед располагается на последней, 15-й позиции с 21 пунктом.

MLS 2025. 24 августа

Ди Си Юнайтед – Интер Майами – 1:1

Голы: Хопкинс, 13 – Родригес, 64

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Бальтасар Гальего (Интер Майами).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Jackson Hopkins (ДС Юнайтед).
Монреаль – Остин – 3:2. Как забил украинский форвард? Видео голов и обзор
ВИДЕО. Классико Росарио: Ди Мария забил безумный гол со штрафного в девятку
ВИДЕО. Шедевр со штрафного: Сон забил первый гол после ухода из Тоттенхэма
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
