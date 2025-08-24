Дебютный гол украинца. Синчук помог Монреалю победить Остин из Сватком
В противостоянии двух украинцев сильнее оказался вингер и его «Клуб де Фут Монреаль»
В ночь на 24 августа состоялся матч Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Клуб де Фут Монреаль» и «Остин». Хозяева победили с минимальным счетом 3:2.
На 9-й минуте дебютный гол в чемпионате забил украинский вингер Геннадий Синчук, который позволи клубу из Монреаля выйти вперед. Гости сравняли счет, но на последних секундах первого тайма пропустили снова.
Во второй половине игры «Клуб де Фут Монреаль» увеличил отрыв благодаря усилиям немецкого нападающего Принса Овусу, который реализовал пенальти. «Остин» сумел сократить отставание в счете, но вырвать ничью не получилось.
Синчук в итоге провел на поле 69 минут и кроме гола заработал еще желтую карточку. В составе «Остина» весь матч сыграл украинский защитник Александр Сваток.
Major League Soccer (MLS), 24 августа
Клуб де Фут Монреаль – Остин – 3:2
Голы: Синчук, 9, Сили, 45+3, Овусу, 66 (пен) – Узуни, 40, Вулфф, 70
Un premier but ✅— CF Montréal (@cfmontreal) August 24, 2025
L'Étoile du Match @airtransat ✅
A star performance from Hennadii Synchuk 🌟#CFMTL pic.twitter.com/zvuMVJnzB8
+3️⃣ AU STADE SAPUTO 🚀— CF Montréal (@cfmontreal) August 24, 2025
AND WE GET THE W 💪#CFMTL pic.twitter.com/h6OR1r7ffU
Une victoire à domicile bien méritée 💙— CF Montréal (@cfmontreal) August 24, 2025
Stats from a well-deserved win at home 🔢#CFMTL pic.twitter.com/UWHHYG33dO
