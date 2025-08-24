Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебютный гол украинца. Синчук помог Монреалю победить Остин из Сватком
МЛС США
Монреаль
24.08.2025 02:30 – FT 3 : 2
Остин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
24 августа 2025, 05:22 |
47
0

Дебютный гол украинца. Синчук помог Монреалю победить Остин из Сватком

В противостоянии двух украинцев сильнее оказался вингер и его «Клуб де Фут Монреаль»

24 августа 2025, 05:22 |
47
0
Дебютный гол украинца. Синчук помог Монреалю победить Остин из Сватком
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук (в центре)

В ночь на 24 августа состоялся матч Major League Soccer (MLS), в котором встретились «Клуб де Фут Монреаль» и «Остин». Хозяева победили с минимальным счетом 3:2.

На 9-й минуте дебютный гол в чемпионате забил украинский вингер Геннадий Синчук, который позволи клубу из Монреаля выйти вперед. Гости сравняли счет, но на последних секундах первого тайма пропустили снова.

Во второй половине игры «Клуб де Фут Монреаль» увеличил отрыв благодаря усилиям немецкого нападающего Принса Овусу, который реализовал пенальти. «Остин» сумел сократить отставание в счете, но вырвать ничью не получилось.

Синчук в итоге провел на поле 69 минут и кроме гола заработал еще желтую карточку. В составе «Остина» весь матч сыграл украинский защитник Александр Сваток.

Major League Soccer (MLS), 24 августа

Клуб де Фут Монреаль – Остин – 3:2

Голы: Синчук, 9, Сили, 45+3, Овусу, 66 (пен) – Узуни, 40, Вулфф, 70

По теме:
ВИДЕО. Синчук забил дебютный гол в MLS в составе «Клуб де Фут Монреаль»
ОФИЦИАЛЬНО. Маккаби перед игрой с Динамо продал одного из лидеров клуба
Суарес находится в четырех голах от юбилейной отметки
Major League Soccer (MLS) Клуб де Фут Монреаль Остин (MLS) Геннадий Синчук Александр Сваток
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
Волейбол | 23 августа 2025, 17:43 4
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером

Сопротивление Индонезии наша молодежка сломала только на тай-брейке

Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Футбол | 23 августа 2025, 11:18 1
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ

Джанлуиджи Доннарумма близок к переходу в «Манчестер Сити»

«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Футбол | 24.08.2025, 03:44
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Бокс | 23.08.2025, 08:44
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Поздравляем с Днем независимости Украины!
Война | 24.08.2025, 00:12
Поздравляем с Днем независимости Украины!
Поздравляем с Днем независимости Украины!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 2
Бокс
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 1
Футбол
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
22.08.2025, 14:21
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
23.08.2025, 10:08
Бокс
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23
Бокс
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 52
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем