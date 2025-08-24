Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
МЛС США
Монреаль
24.08.2025 02:30 – FT 3 : 2
Остин
Major League Soccer
Монреаль – Остин – 3:2. Как забил украинский форвард? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча MLS с забитым голом Геннадия Синчука

Монреаль – Остин – 3:2. Как забил украинский форвард? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

В ночь на 24 августа состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Клуб де Фут Монреаль и Остин.

Поединок прошел на арене Сапюто Стэдиум. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый мяч в этой встрече забил украинский форвард Монреаля Геннадий Синчук. Он отыграл 69 минут и был заменен на Энди Дюка.

В составе гостей все 90 минут провел центральный защитник из Украины Александр Сваток.

Major League Soccer. 24 августа

Клуб де Фут Монреаль – Остин – 3:2

Голы: Синчук, 9, Сили, 45+3, Овусу, 66 (пен) – Узуни, 40, Вулфф, 70

Видеообзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Owen Wolff (Остин).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Принс Осеи Овусу (Монреаль).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Данте Сили (Монреаль).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Остин).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Hennadii Synchuk (Монреаль).
Major League Soccer (MLS) Клуб де Фут Монреаль Остин (MLS) Геннадий Синчук Александр Сваток видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
