Монреаль – Остин – 3:2. Как забил украинский форвард? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча MLS с забитым голом Геннадия Синчука
В ночь на 24 августа состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Клуб де Фут Монреаль и Остин.
Поединок прошел на арене Сапюто Стэдиум. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый мяч в этой встрече забил украинский форвард Монреаля Геннадий Синчук. Он отыграл 69 минут и был заменен на Энди Дюка.
В составе гостей все 90 минут провел центральный защитник из Украины Александр Сваток.
Major League Soccer. 24 августа
Клуб де Фут Монреаль – Остин – 3:2
Голы: Синчук, 9, Сили, 45+3, Овусу, 66 (пен) – Узуни, 40, Вулфф, 70
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 24 августа и начнется в 13:00 по Киеву
Эрлинг Холанд купил первый Ferrari в своей жизни