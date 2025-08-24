В ночь на 24 августа состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Клуб де Фут Монреаль и Остин.

Поединок прошел на арене Сапюто Стэдиум. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Первый мяч в этой встрече забил украинский форвард Монреаля Геннадий Синчук. Он отыграл 69 минут и был заменен на Энди Дюка.

В составе гостей все 90 минут провел центральный защитник из Украины Александр Сваток.

Major League Soccer. 24 августа

Клуб де Фут Монреаль – Остин – 3:2

Голы: Синчук, 9, Сили, 45+3, Овусу, 66 (пен) – Узуни, 40, Вулфф, 70

Видеообзор матча