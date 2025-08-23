Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Довбику доверились в конце матча. Рома открыла сезон победой

«Римляне» победили «Болонью»

23 августа 2025, 23:45 |
530
3
Довбику доверились в конце матча. Рома открыла сезон победой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 23 августа, прошел матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Болонья».

Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором единственного гола в матче стал Весли Франка, который забил на 53-й минуте.

Украинский нападающий римлян Артем Довбик начал матч в запасе и вышел на поле на 74-й минуте.

В параллельном матче произошла большая сенсация. «Милан» на Сан-Сиро проиграл новичку «Кремонезе» – 1:2.

Серия А. 2-й тур, 23 августа.

Рома – Болонья – 1:0

Голы: Франка, 53.

Рома: Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Эль-Шаарави (Эль-Айнави 61), Соуле (Дибала 74), Анхелиньо (Ренш 83), Франса, Коне, Кристанте, Фергюсон (Довбик 74).

Болонья: Скорупский, Ликоянис, де Сильвестри (Дзортеа 72), Лукуми, Казале (Витик 46), Побега, Фройлер (Бернардески 80), Камбьяги, Орсолини, Одгор (Фаббиан 72), Иммобиле (Кастро 30). Милан Меньян, Габбия, Павлович, Томори (Чуквуэзе 65), Эступиньян (Хименес 46), Салемакерс, Лофтус-Чик, Модрич (Яшари 74), Фофана, Пулишич, Хименес.

Милан – Кремонезе – 1:2

Голы: Павлович, 45+1 – Баскиротто, 28, Банаццоли, 61.

Милан: Меньян, Габбия, Павлович, Томори (Чуквуэзе 65), Эступиньян (Хименес 46), Салемакерс, Лофтус-Чик, Модрич (Яшари 74), Фофана, Пулишич, Хименес.

Кремонезе: Аудеро, Бьянкетти (Чеккерини 83), Баскиротто, Терраччано, Пеццелла, Дзербин, Вандепютте (Пайеро 56), Грасси (Бондо 56), Коллоколо, Бонаццоли (Де Лука 84), Окереке (Санабрия 65).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
contr
Довбик-дерево ! 15 хвилин і вже ледве бігає! Буратіно а не футболіст! В Турцію  або в УПЛ !
Ответить
0
tato88
Ну 1х1 в такій ситуації треба реалізовувати, коли тобі 15хв виділяють! Зберись, Артеме!
Ответить
0
Перший Серед Рівних
Заслуженный лавочник
Ответить
-3
