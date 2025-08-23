Довбику доверились в конце матча. Рома открыла сезон победой

В субботу, 23 августа, прошел матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Болонья».

Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Весли Франка, который забил на 53-й минуте.

Украинский нападающий римлян Артем Довбик начал матч в запасе и вышел на поле на 74-й минуте.

В параллельном матче произошла большая сенсация. «Милан» на Сан-Сиро проиграл новичку «Кремонезе» – 1:2.

Серия А. 2-й тур, 23 августа.

Рома – Болонья – 1:0

Голы: Франка, 53.

Рома: Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Эль-Шаарави (Эль-Айнави 61), Соуле (Дибала 74), Анхелиньо (Ренш 83), Франса, Коне, Кристанте, Фергюсон (Довбик 74).

Болонья: Скорупский, Ликоянис, де Сильвестри (Дзортеа 72), Лукуми, Казале (Витик 46), Побега, Фройлер (Бернардески 80), Камбьяги, Орсолини, Одгор (Фаббиан 72), Иммобиле (Кастро 30). Милан Меньян, Габбия, Павлович, Томори (Чуквуэзе 65), Эступиньян (Хименес 46), Салемакерс, Лофтус-Чик, Модрич (Яшари 74), Фофана, Пулишич, Хименес.

Милан – Кремонезе – 1:2

Голы: Павлович, 45+1 – Баскиротто, 28, Банаццоли, 61.

Милан: Меньян, Габбия, Павлович, Томори (Чуквуэзе 65), Эступиньян (Хименес 46), Салемакерс, Лофтус-Чик, Модрич (Яшари 74), Фофана, Пулишич, Хименес.

Кремонезе: Аудеро, Бьянкетти (Чеккерини 83), Баскиротто, Терраччано, Пеццелла, Дзербин, Вандепютте (Пайеро 56), Грасси (Бондо 56), Коллоколо, Бонаццоли (Де Лука 84), Окереке (Санабрия 65).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

