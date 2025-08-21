Италия21 августа 2025, 22:58 |
Рома – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 августа в 21:45 поединок Серии А
В субботу, 23 августа, состоится матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Болонья».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – БолоньяСмотреть трансляцию
