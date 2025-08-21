В субботу, 23 августа, состоится матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Болонья».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция