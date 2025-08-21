Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Рома
23.08.2025 21:45 - : -
Болонья
Италия
21 августа 2025, 22:58 |
71
0

Смотрите 23 августа в 21:45 поединок Серии А

21 августа 2025, 22:58 |
71
0
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 23 августа, состоится матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Болонья».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
