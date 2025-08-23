В субботу, 23 августа, прошел матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Болонья».

Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Весли Франка, который забил на 53-й минуте.

Серия А. 2-й тур, 23 августа.

Рома – Болонья – 1:0

Видеообзор ожидается в скором времени...