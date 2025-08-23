Италия23 августа 2025, 23:40 | Обновлено 23 августа 2025, 23:50
Рома – Болонья – 1:0. Удачный старт от Довбика и Ко. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча второго тура Серии А
В субботу, 23 августа, прошел матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Болонья».
Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Автором единственного гола в матче стал Весли Франка, который забил на 53-й минуте.
Серия А. 2-й тур, 23 августа.
Рома – Болонья – 1:0
Видеообзор ожидается в скором времени...
