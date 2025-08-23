Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Рома
23.08.2025 21:45 – FT 1 : 0
Болонья
Италия
23 августа 2025, 23:40 | Обновлено 23 августа 2025, 23:50
Рома – Болонья – 1:0. Удачный старт от Довбика и Ко. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча второго тура Серии А

Рома – Болонья – 1:0. Удачный старт от Довбика и Ко. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 23 августа, прошел матч 1-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Болонья».

Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олимпико». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Автором единственного гола в матче стал Весли Франка, который забил на 53-й минуте.

Серия А. 2-й тур, 23 августа.

Рома – Болонья – 1:0

Видеообзор ожидается в скором времени...

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
