23 августа на Стадио Олимпико пройдет матч 37-го тура Серии А Италии, в котором Рома встретится с Болоньей. Поединок начнется в 21:45 по европейскому времени.

Рома

Команда в первой части прошлого сезона дважды меняла наставника. Юрича, что быстро сменил местную легенду, Де Росси, сняли, когда поняли, что он совсем уж завел проект в яму. Благо, что потом решили пойти проверенным путем, и заманили проверенного пожарника, Раньери. Тот вообще-то летом уходил на пенальти, но отозвался на приглашение из Рима, и чуть не вывел на четвертое, лигочемпионовское место - от Ювентуса отстали на одно очко.

Клаудио, как и говорил все время, вернулся отдыхать. Но на его место заманили из Бергамо Гасперини. Все понимали, что Джан Пьеро, как везде, будет многое менять, и сейчас перестройка футбола продолжается, и не совсем понятно, что получится. И найдется ли в проекте место для Довбика - его то критикуют, то проводят индивидуальные тренировки. И параллельно продолжались различные переговоры - кажется, подписания остановятся только в дэдлайн.

Болонья

Клуб сам себе поднял уровень ожиданий в 2023/2024, когда вдруг поднялся на пятое место - этого в тот момент хватило даже для выхода в Лигу чемпионов. Там, правда, дебютировали без автора прорыва, тренера Тиаго Мотты, и ряда звезд во главе с Зиркзее. В еврокубках ожидаемо мало что получалось, да и в Серии А при Итальяно в итоге откатились на девятое место. Но при этом Винченцо взял титул, выиграв кубок Италии.

Сейчас тренерский штаб сохранился, а вот в составе есть важные изменения. Продав Бекема и Ндойе, при этом вернули на родину Бернардески и купили Виттика и Хеггема, а также арендовали Побега.

Статистика личных встреч

Вот уже пять раз кряду столичный клуб не может выиграть - три поражения и пара ничьих, в том числе и в январе, когда закончили 2:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяевам пора бы наконец обыграть этого соперника. Но с учетом статистики последних встреч, стоит подстраховаться форой 0 (коэффициент - 1,6).