Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Известный тренер – о матчах украинцев в еврокубках
Известный в прошлом тренер Мирон Маркевич оценил выступления украинских команд в еврокубках.
«Я смотрю очень много матчей. Когда чемпионат Украины, то еще не так заметно, потому что, в принципе, все команды почти равны. А вот когда играют в еврокубках – просто не хочется смотреть, – сказал Мирон Маркевич.
В прошлом месяце «Полесье» и «Динамо» потерпели поражения в матчах квалификации ЛК и ЛЕ соответственно. «Шахтер» не смог переиграть «Серветт».
Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.
