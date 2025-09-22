Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 07:08 | Обновлено 22 сентября 2025, 07:15
Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»

Известный тренер – о матчах украинцев в еврокубках

Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»
ФК Карпати. Мирон Маркевич

Известный в прошлом тренер Мирон Маркевич оценил выступления украинских команд в еврокубках.

«Я смотрю очень много матчей. Когда чемпионат Украины, то еще не так заметно, потому что, в принципе, все команды почти равны. А вот когда играют в еврокубках – просто не хочется смотреть, – сказал Мирон Маркевич.

В прошлом месяце «Полесье» и «Динамо» потерпели поражения в матчах квалификации ЛК и ЛЕ соответственно. «Шахтер» не смог переиграть «Серветт».

Ранее прославленный украинский тренер Мирон Маркевич высоко оценил уровень полузащитника Олега Очеретько.

Мирон Маркевич Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
