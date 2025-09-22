Мирон МАРКЕВИЧ: «Не хочется смотреть на то, как они играют»

Известный в прошлом тренер Мирон Маркевич оценил выступления украинских команд в еврокубках.

«Я смотрю очень много матчей. Когда чемпионат Украины, то еще не так заметно, потому что, в принципе, все команды почти равны. А вот когда играют в еврокубках – просто не хочется смотреть, – сказал Мирон Маркевич.

В прошлом месяце «Полесье» и «Динамо» потерпели поражения в матчах квалификации ЛК и ЛЕ соответственно. «Шахтер» не смог переиграть «Серветт».

