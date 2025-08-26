Рейтинг лучших вратарей в истории. Кто опередил Буффона и Нойера?
Лидером списка стал Лев Яшин
Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших вратарей в истории футбола.
Лидирует в списке Лев Яшин – единственный вратарь в истории футбола, выигравший Золотой мяч. Вторая строчка досталась легендарному Джанлуиджи Буффону, а бронза рейтинга – лидеру «Баварии» Мануэлю Нойеру.
Двукратный чемпион Европы и триумфатор чемпионата мира Икер Касильяс занял четвертое место, а на пятом месте оказался Оливер Кан.
В десятку рейтинга также попали Петр Чех, Петер Шмейхель, Эдвин ван дер Сар, Алиссон Беккер и Гордон Бенкс.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.
20 лучших голкиперов в истории от Give Me Sport
