26 августа 2025, 00:22
Рейтинг лучших вратарей в истории. Кто опередил Буффона и Нойера?

Лидером списка стал Лев Яшин

Рейтинг лучших вратарей в истории. Кто опередил Буффона и Нойера?
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших вратарей в истории футбола.

Лидирует в списке Лев Яшин – единственный вратарь в истории футбола, выигравший Золотой мяч. Вторая строчка досталась легендарному Джанлуиджи Буффону, а бронза рейтинга – лидеру «Баварии» Мануэлю Нойеру.

Двукратный чемпион Европы и триумфатор чемпионата мира Икер Касильяс занял четвертое место, а на пятом месте оказался Оливер Кан.

В десятку рейтинга также попали Петр Чех, Петер Шмейхель, Эдвин ван дер Сар, Алиссон Беккер и Гордон Бенкс.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

20 лучших голкиперов в истории от Give Me Sport

Голкипер Арсенала – лидер АПЛ с сезона 2023/24 по количеству сухих матчей
Голкипер клуба УПЛ: «Хотел бы поужинать с Буффоном и Клоппом»
ВИДЕО. Легенда Реала не любит ходить в душ. И поэтому его бросила девушка
Мануэль Нойер Джанлуиджи Буффон Лев Яшин Икер Касильяс Оливер Кан Петр Чех Петер Шмейхель Эдвин ван дер Сар Алиссон Беккер Гордон Бэнкс
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
