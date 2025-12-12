Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Азартные игры
12 декабря 2025, 16:51
Легендарный экс-вратарь Реала стал амбассадором азартного бренда

Икер Касильяс возглавит кампанию Stake перед ЧМ-2026

Легендарный экс-вратарь Реала стал амбассадором азартного бренда
Getty Images/Global Images Ukraine.Икер Касильяс

Легенда футбола Икер Касильяс стал глобальным послом онлайн-казино Stake. Он возглавит кампанию бренда в преддверии Чемпионата мира 2026.

Касильяс – один из величайших вратарей в истории, обладатель Кубка мира, двух чемпионств Европы и трех трофеев Лиги чемпионов. За свою карьеру в «Реале», «Порту» и сборной Испании он выиграл 28 титулов и провел 167 матчей за национальную команду.

В рамках сотрудничества Касильяс станет центральной фигурой фан-инициатив Stake – от анализа матчей и эксклюзивного контента до участия в ключевых мероприятиях турнирного года.

Сам Касильяс отметил, что рад присоединиться к семье Stake, где уже есть его друзья, включая Куна Агуэро.

азарт казино ставки Икер Касильяс Серхио Агуэро чемпионат мира по футболу
Александр Гринник Источник: iGB
