Левый Берег – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Кубка Украины
23 августа проходит матч 1/32 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Левый Берег и Кудровка.
Поединок состоится на одноименном стадионе хозяев. Матч начался в 18:00 по Киеву.
В этом сезоне Левый Берег выступает в Первой лиге страны. За первые три тура коллектив набрал 6 очков, одолев Пробой Городенка и Викторию.
Кудровка в кампании 2025/26 дебютировала в УПЛ. В стартовых трех турах команда одержала две победы: над Александрией и Полтавой.
Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа.
Левый Берег – Кудровка – 0:0
