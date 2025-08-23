Левый Берег – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)

23 августа проходит матч 1/32 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Левый Берег и Кудровка.

Поединок состоится на одноименном стадионе хозяев. Матч начался в 18:00 по Киеву.

В этом сезоне Левый Берег выступает в Первой лиге страны. За первые три тура коллектив набрал 6 очков, одолев Пробой Городенка и Викторию.

Кудровка в кампании 2025/26 дебютировала в УПЛ. В стартовых трех турах команда одержала две победы: над Александрией и Полтавой.

Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа.

Левый Берег – Кудровка – 0:0

Трансляция матча