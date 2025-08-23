Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Левый Берег и Кудровка в серии пенальти определили участника 1/16 финала КУ

Более точными были киевляне

Левый Берег и Кудровка в серии пенальти определили участника 1/16 финала КУ
ФК Левый берег

23 августа прошел матч 1/32 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Левый Берег и Кудровка.

Поединок прошел на одноименном стадионе хозяев. Матч начался в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этом сезоне Левый Берег выступает в Первой лиге страны. За первые три тура коллектив набрал 6 очков, одолев Пробой Городенка и Викторию.

Кудровка в кампании 2025/26 дебютировала в УПЛ. В стартовых трех турах команда одержала две победы: над Александрией и Полтавой.

Поединок завершился нулевой ничьей, противостояние перешло в серию пенальти. Точнее были киевляне – Левый Берег забил три одиннадцатиметровых, а Кудровка – ни одного.

Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа.

Левый Берег – Кудровка – 0:0 (пенальти 3:0).

По теме:
1/32 финала Кубка Украины. Дебютанты УПЛ вылетели, Черноморец выбил Зарю
Левый Берег – Кудровка – 0:0 (пен. 3:0). Минус команда по УПЛ. Видеообзор
Сергей ШИЩЕНКО: «Победили благодаря слаженным командным действиям»
Кубок Украины по футболу Левый Берег Киев Кудровка серия пенальти
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
