Левый Берег и Кудровка в серии пенальти определили участника 1/16 финала КУ
Более точными были киевляне
23 августа прошел матч 1/32 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Левый Берег и Кудровка.
Поединок прошел на одноименном стадионе хозяев. Матч начался в 18:00 по Киеву.
В этом сезоне Левый Берег выступает в Первой лиге страны. За первые три тура коллектив набрал 6 очков, одолев Пробой Городенка и Викторию.
Кудровка в кампании 2025/26 дебютировала в УПЛ. В стартовых трех турах команда одержала две победы: над Александрией и Полтавой.
Поединок завершился нулевой ничьей, противостояние перешло в серию пенальти. Точнее были киевляне – Левый Берег забил три одиннадцатиметровых, а Кудровка – ни одного.
Кубок Украины. 1/32 финала, 23 августа.
Левый Берег – Кудровка – 0:0 (пенальти 3:0).
