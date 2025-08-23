Левый Берег – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Кубка Украины 2025/26
23 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Левый Берег и Кудровка.
Поединок состоится на одноименном стадионе хозяев. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В этом сезоне Левый Берег выступает в Первой лиге страны. За первые три тура коллектив набрал 6 очков, одолев Пробой Городенка и Викторию.
Кудровка в кампании 2025/26 дебютировала в УПЛ. В стартовых трех турах команда добыла две победы: над Александрией и Полтавой.
Видеотрансляция матча будет доступна на Youtube-канале УПЛ-ТБ.
