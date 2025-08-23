Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Левый Берег
23.08.2025 18:00 - : -
Кудровка
Кубок Украины
Левый Берег – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Кубка Украины 2025/26

ФК Левый Берег

23 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Левый Берег и Кудровка.

Поединок состоится на одноименном стадионе хозяев. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этом сезоне Левый Берег выступает в Первой лиге страны. За первые три тура коллектив набрал 6 очков, одолев Пробой Городенка и Викторию.

Кудровка в кампании 2025/26 дебютировала в УПЛ. В стартовых трех турах команда добыла две победы: над Александрией и Полтавой.

Видеотрансляция матча будет доступна на Youtube-канале УПЛ-ТБ.

Левый Берег Киев Кудровка смотреть онлайн Кубок Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков
