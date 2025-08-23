Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

23 августа, свой матч в 1/32 финала Кубка Украины проведут Левый Берег и Кудровка. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Левый Берег

Относительно новый столичный клуб уже известен фанатом украинского футбола, скоро исполнится 8 лет с момента его основания. Левый Берег успел в прошлом сезоне дебютировать в УПЛ, но удержаться в элите не удалось. Клуб играл переходные матчи с Металлист 1925, уступив сопернику в обеих встречах с одинаковым счетом 0:1.

Сейчас Левый Берег выступает в Первой лиге, где начали с выездного поражения от Агробизнеса со счетом 0:2. Далее удалось обыграть дома Прибой Городенка – 3:1, а в последней встрече была выездная победа над крепкой Викторией со счетом 2:1, причем решающий мяч гости забили только на 90+2 минуте. Конечно, первоочередная задача клуба на сезон, вернуться в УПЛ, при этом и в кубке желательно хорошо выступить.

Кудровка

Достаточно новый клуб для многих является и Кудровка, ведь профессиональный статус получили всего два года назад, а уже в этом сезоне дебютировали в УПЛ. Команда тоже играла в переходных матчах, где по сумме двух встреч одолела Ворсклу в серии пенальти.

Первый сезон в элите пока складывается удачно, начали с домашней победы над действующим вице-чемпионом Александрией – 3:1, потом уступили на выезде Заре – 1:2. В последнем матче смогли обыграть на своем поле еще одного дебютанта СК Полтаву – 3:1. Чемпионат должен быть в приоритете, важно сохранить место в УПЛ, так что на кубок не будет больших надежд.

Личные встречи

Соперники в прошлом сезоне встречались в Кубке Украины на этой же стадии, тогда Кудровка выиграла дома со счетом 3:2. Этим летом, команды провели товарищеский матч, который завершился вничью – 1:1.

Прогноз

Встречаются примерно равные соперники, хоть представляющие разные дивизионы. За счет фактора своего поле Левый Берег считается небольшим фаворитом.

От команд я не жду зрелищного футбола, поэтому беру ставку тотал меньше 2,5 голов за 1,9.