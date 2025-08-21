Буде-Глимт – Штурм – 5:0. Дело решено? Видео голов и обзор матча

В среду, 20 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между норвежским Буде-Глимтом и австрийским Штурмом.

Встреча принимала стадион «Аспмира» в городе Буде.

Уже после первого тайма футболисты Буде-Глимта оформили разгром, а во втором смогли его завершить.

В итоге – 5:0 и, скорее всего, вопрос относительно победителя этой пары уже закрыт.

Ответный матч состоится 27 августа в Австрии.

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. 1-й матч

Буде-Глимт – Штурм – 5:0

Голы: Хег, 7, Бьёфурт, 10, Салтнес, 25, Эвьен, 54, Боуинг, 79 (автогол)

Видео голов и обзор матча