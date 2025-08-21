Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буде-Глимт – Штурм – 5:0. Дело решено? Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
20.08.2025 22:00 – FT 5 : 0
Штурм Грац
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
21 августа 2025, 02:25 |
32
0

Буде-Глимт – Штурм – 5:0. Дело решено? Видео голов и обзор матча

Норвежский клуб не оставил шансов австрийскому

21 августа 2025, 02:25 |
32
0
Буде-Глимт – Штурм – 5:0. Дело решено? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 20 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между норвежским Буде-Глимтом и австрийским Штурмом.

Встреча принимала стадион «Аспмира» в городе Буде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже после первого тайма футболисты Буде-Глимта оформили разгром, а во втором смогли его завершить.

В итоге – 5:0 и, скорее всего, вопрос относительно победителя этой пары уже закрыт.

Ответный матч состоится 27 августа в Австрии.

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. 1-й матч

Буде-Глимт – Штурм – 5:0

Голы: Хег, 7, Бьёфурт, 10, Салтнес, 25, Эвьен, 54, Боуинг, 79 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Автогол забил Вильям Бевинг (Штурм Грац).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Хакон Эвьен (Будё-Глимт).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Ульрик Салтнес (Будё-Глимт).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Один Бьертуфт (Будё-Глимт).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Хёг (Будё-Глимт).
По теме:
Бруну ЛАЖЕ: «Неважно, кто фаворит, шансы 50 на 50»
Жозе МОУРИНЬО: «Одна команда хотела ничью – и получила ее»
У кого лучшая оценка? Трубин получил балл в матче против Фенербахче
Штурм Грац Буде-Глимт видео голов и обзор Лига чемпионов Ульрик Салтнес
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Футбол | 20 августа 2025, 07:11 8
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле

Илья может играть как правый защитник

Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Футбол | 20 августа 2025, 19:59 26
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы

В четверг команда сыграет против Маккаби

Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Бокс | 20.08.2025, 05:55
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Бокс | 20.08.2025, 15:01
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Арсенал подпишет игрока сборной Англии за 60 млн фунтов. Романо подтвердил
Футбол | 21.08.2025, 01:01
Арсенал подпишет игрока сборной Англии за 60 млн фунтов. Романо подтвердил
Арсенал подпишет игрока сборной Англии за 60 млн фунтов. Романо подтвердил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 46
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 3
Бокс
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем