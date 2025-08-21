Буде-Глимт – Штурм – 5:0. Дело решено? Видео голов и обзор матча
Норвежский клуб не оставил шансов австрийскому
В среду, 20 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между норвежским Буде-Глимтом и австрийским Штурмом.
Встреча принимала стадион «Аспмира» в городе Буде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Уже после первого тайма футболисты Буде-Глимта оформили разгром, а во втором смогли его завершить.
В итоге – 5:0 и, скорее всего, вопрос относительно победителя этой пары уже закрыт.
Ответный матч состоится 27 августа в Австрии.
Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. 1-й матч
Буде-Глимт – Штурм – 5:0
Голы: Хег, 7, Бьёфурт, 10, Салтнес, 25, Эвьен, 54, Боуинг, 79 (автогол)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья может играть как правый защитник
В четверг команда сыграет против Маккаби