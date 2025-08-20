Будё-Глимт

20 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Буде-Глимт (Норвегия) и Штурм (Австрия).

Поединок пройдет на стадионе Аспмира. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов.

Буде-Глимт – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.