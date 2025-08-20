Будё-Глимт

20.08.2025 22:00 - : -
Буде-Глимт – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого матча Q4 Лиги чемпионов 20 августа в 22:00 по Киеву
20 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Буде-Глимт (Норвегия) и Штурм (Австрия).
Поединок пройдет на стадионе Аспмира. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги чемпионов.
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
