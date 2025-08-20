Будё-Глимт

20 августа на Аспмира пройдет первый матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Буде-Глимт встретится с Штурмом. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Буде-Глимт

Команда еще в 2017-м году была во втором дивизионе Норвегии. Мог ли кто-то представить, что менее чем за десятилетие футболисты превратятся в безусловного национального гранда? Осенью было оформлено уже четвертый чемпионский титул (все за пять крайних розыгрышей), а сейчас в Элитсерии привычно оторвались от всех остальных - кроме упорно борющегося Викинга. По большому счету, только кто-то из этой пары и оформит трофей.

В Лиге чемпионов сейчас подопечные Кьетиля Кнутсена будут только стартовать. Но стоит помнить, что весной они остановились аж в полуфинале Лиги Европы, перед этим пройдя Лацио! Причем уступили там скандинавы будущему обладателю титула - Тоттенхэму. Но сейчас намерены пробиться наконец-то в главный континентальный турнир.

Штурм

Клуб из Граца были хороши в конце прошлого века, и брали чемпионство в 2011-м году. Но потом в Австрии наступил отрезок безоговорочного доминирования Ред Булла. Только в позапрошлом сезоне получилось скинуть фаворита из Зальцбурга с пьедестала. В новом раунде снова именно эти соперники конкурировали за лидерство. И все же получилось защитить статус лучшего, повторно закончив на первом месте в Бундеслиге! Это при том, что еще в 2024-м году ушел успешный тренер, Ильцер.

Сейчас подопечные Юргена Зоймеля успели потерять очки. Причем венскому Рапиду ухитрились проиграть на своем поле. Так что к лигочемпионовской квалификации подходят не в лучшей форме, еще и не имея такой стабильной и долгой практики, что был у норвежцев.

Статистика личных встреч

Буде-Глимт не так давно начал активно играть в еврокубках. Он впервые сыграет против этого соперника из Австрии.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что подопечные Кнутсена смогут тут добиться победы. Согласимся, что на своем поле норвежцы выиграют у этого соперника (коэффициент - 1,6).