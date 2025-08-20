Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буде-Глимт – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Будё-Глимт
20.08.2025 22:00 - : -
Штурм Грац
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 августа 2025, 09:04 |
33
0

Буде-Глимт – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 20 августа и начнется в 22:00 по Киеву

20 августа 2025, 09:04 |
33
0
Буде-Глимт – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Штурм

20 августа на Аспмира пройдет первый матч финального раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Буде-Глимт встретится с Штурмом. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Буде-Глимт

Команда еще в 2017-м году была во втором дивизионе Норвегии. Мог ли кто-то представить, что менее чем за десятилетие футболисты превратятся в безусловного национального гранда? Осенью было оформлено уже четвертый чемпионский титул (все за пять крайних розыгрышей), а сейчас в Элитсерии привычно оторвались от всех остальных - кроме упорно борющегося Викинга. По большому счету, только кто-то из этой пары и оформит трофей.

В Лиге чемпионов сейчас подопечные Кьетиля Кнутсена будут только стартовать. Но стоит помнить, что весной они остановились аж в полуфинале Лиги Европы, перед этим пройдя Лацио! Причем уступили там скандинавы будущему обладателю титула - Тоттенхэму. Но сейчас намерены пробиться наконец-то в главный континентальный турнир.

Штурм

Клуб из Граца были хороши в конце прошлого века, и брали чемпионство в 2011-м году. Но потом в Австрии наступил отрезок безоговорочного доминирования Ред Булла. Только в позапрошлом сезоне получилось скинуть фаворита из Зальцбурга с пьедестала. В новом раунде снова именно эти соперники конкурировали за лидерство. И все же получилось защитить статус лучшего, повторно закончив на первом месте в Бундеслиге! Это при том, что еще в 2024-м году ушел успешный тренер, Ильцер.

Сейчас подопечные Юргена Зоймеля успели потерять очки. Причем венскому Рапиду ухитрились проиграть на своем поле. Так что к лигочемпионовской квалификации подходят не в лучшей форме, еще и не имея такой стабильной и долгой практики, что был у норвежцев.

Статистика личных встреч

Буде-Глимт не так давно начал активно играть в еврокубках. Он впервые сыграет против этого соперника из Австрии.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что подопечные Кнутсена смогут тут добиться победы. Согласимся, что на своем поле норвежцы выиграют у этого соперника (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Будё-Глимт
20 августа 2025 -
22:00
Штурм Грац
Победа Буде-Глимт 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Базель – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Селтик – Кайрат. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Фенербахче – Бенфика. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Буде-Глимт Штурм Грац Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
Футбол | 20 августа 2025, 01:16 1
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне

Ламин не хочет, чтобы клуб продал Эктора Форта

Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Футбол | 20 августа 2025, 07:11 7
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле

Илья может играть как правый защитник

В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Футбол | 20.08.2025, 08:10
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Футбол | 19.08.2025, 12:31
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Тоттенхэм готовит трансфер звезды клуба АПЛ. Сумма составит 60 млн
Футбол | 20.08.2025, 07:41
Тоттенхэм готовит трансфер звезды клуба АПЛ. Сумма составит 60 млн
Тоттенхэм готовит трансфер звезды клуба АПЛ. Сумма составит 60 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 88
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 9
Футбол
WBO приняла решение по Усику после его травмы. У боксера была просьба
WBO приняла решение по Усику после его травмы. У боксера была просьба
18.08.2025, 23:42
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
19.08.2025, 18:21 38
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 19
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем