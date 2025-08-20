В шаге от основного раунда ЛЧ. Буде-Глимт разгромил Штурм
Норвежская команда забила 5 мячей
В среду, 20 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Буде-Глимтом» и австрийским «Штурмом».
Встречу принимал стадион «Аспмира» в городе Буде. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по Киеву.
Ответная игра состоится 27 августа в Австрии.
Команда из Норвегии провела блестящий матч, забив в ворота своего соперника 5 мячей и сняв практически все вопросы по победителю двухматчевого противостояния. «Буде-Глимт» никогда ранее не попадал в основной раунд Лиги чемпионов.
Победитель по итогам двухматчевого противостояния отправится в основной раунд Лиги чемпионов, а проигравший – в основной раунд Лиги Европы.
Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. 1-й матч
Буде-Глимт – Штурм – 5:0
Голы: Хег, 7, Бьйофурт, 10, Салтнес, 25, Эвьен, 54, Боуинг, 79 (автогол)
