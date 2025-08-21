Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Базель
20.08.2025 22:00 – FT 1 : 1
Копенгаген
Лига чемпионов
21 августа 2025, 01:12 | Обновлено 21 августа 2025, 01:14
25
0

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Базель – Копенгаген – 1:1. Интрига сохранена. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 августа прошел первый матч квалификации Q4 Лиги чемпионов.

Базель и Копенгаген сыграли вничью 1:1 на стадионе Сент-Джейкоб Парк в Базеле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Базель вышел вперед на 14-й минуте после пенальти Джердана Шакири. На 45+3 минуте Габриэля сравнял счет для гостей.

Во втором тайме забитых мячей не было. Матч завершился со счетом 1:1, и решающий поединок состоится через неделю в Копенгагене.

Лига чемпионов УЕФА. Квалификация Q4

Первый матч 20 августа 2025 года

Базель (Швейцария) – Копенгаген (Дания) – 1:1

Голы: Шакири, 14 (пен) – Габриэл, 45+3

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
Джонас Аджетей (Базель) получает красную карточку.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Габриэль Перейра (Копенгаген).
14’
ГОЛ ! С пенальти забил Джердан Шакири (Базель).
